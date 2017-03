Textversion

17.03.2017 | 17:47 | (DiePresse.com)

Gegen Angstgegner Schweden setzte es beim Weltcupfinale in Aspen gleich in Runde eins eine Niederlage.

Das als Nummer eins gesetzte Österreich ist beim Nations Team Event (NTE) des Alpinski-Weltcupfinales in Aspen gleich in Runde eins gescheitert. Gegen Angstgegner Schweden setzte es am Freitag im ersten Duell des Tages für Ricarda Haaser, Marc Digruber, Katharina Truppe und Michael Matt eine 1:3-Niederlage, wobei Truppe gegen Frida Hansdotter das einzige Duell für den ÖSV gewann.