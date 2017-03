Textversion

17.03.2017 | 20:32 | (DiePresse.com)

Die 25-jährige Kärntnerin gewinnt bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada die Goldmeidaille im Big Air.

Anna Gasser ist ihrer Favoritenrolle bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada im Big-Air-Finale gerecht geworden. Die 25-jährige Kärntnerin setzte sich am Freitagabend mit einer fulminanten Leistung, gekrönt von einem "Double Cork 1080" im dritten Heat, vor der Finnin Enni Rukajärvi und der Norwegerin Silje Norendal durch und eroberte damit erstmals in ihrer Karriere einen WM-Titel.

Gasser, die für ihren dritten gezeigten Trick 100 Punkte erhielt, lag 24,25 Punkte vor Silber-Gewinnerin Rukajärvi. Für Österreich war es bei den diesjährigen Titelkämpfen in Spanien bereits die vierte Goldmedaille für die Snowboarder.