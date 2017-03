Textversion

23.03.2017 | 13:30 | (DiePresse.com)

Stefan Kraft ist vor dem Saisonfinale in Planica für das Duell mit Kamil Soch zuversichtlich. "Das Gefühl ist positiv, ich freue mich auf einen coolen Abschluss."

Doppelweltmeister Stefan Kraft will seine Traumsaison in Planica mit dem erstmaligen Gewinn der großen Kristallkugel krönen. Der Salzburger sieht dem Zweikampf mit Kamil Stoch zuversichtlich entgegen. "Ich will es so durchziehen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich habe mich gut ausgerastet und bin perfekt vorbereitet", betonte Kraft vor den letzten Einzelbewerben am Freitag und Sonntag.

Der frisch gebackene Weltrekordler und Raw-Air-Sieger geht im Weltcup mit 31 Punkten Vorsprung auf den Polen in das Skiflugfinale. Seine konstante Hochform mit etlichen Siegen und Podestplätzen gibt dem 23-Jährigen viel Zuversicht, dass er den zweiten Gesamtsieg von Doppel-Olympiasieger Stoch nach 2014 verhindern kann.

"Sicherlich möchte ich das Trikot nicht mehr gern hergeben und Kamil möchte es gern haben. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich sehr auf einen coolen Abschluss. Das Gefühl ist natürlich sehr positiv", sagte Kraft im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Kraft: "Ich möchte einfach cool fliegen"

Der WM-Dominator führt auch in der Skiflugwertung 56 Punkte vor Stoch. Seine Herangehensweise an das diesmal besonders wichtige Finale sei aber nicht anders als sonst. "Es war schon eine geniale Saison. Ich möchte einfach cool fliegen und oft über die Hillzise hinunterkommen. Ich war auch schon vor zwei Jahren im Weltcup vorne dabei. Jetzt geht es eben ums oberste Treppchen".

Während der Raw Air, einer neuen Serie in Skandinavien, habe auch er kleinere Probleme gehabt, sich aber schnell wieder gefangen. "Es hat schon Tage gegeben, an denen es nicht so gelaufen ist. Wir haben aber immer wieder einen Zugang gefunden, damit ich wieder das Feeling habe, das ich brauche", erklärte er.

Erholt in das Finale

Die kurze Pause nach der Norwegen-Tournee hat Kraft gut genützt. "Ich bin frisch, und wenn man nach Planica kommt, ist es sowieso immer wunderschön. Es gibt nichts Schöneres, als mit einer Superform zum Skifliegen zu kommen. Ich freue mich richtig, hier ist immer eine Megastimmung." Planica sei im Gegensatz zu anderen Fluganlagen stets ein Genuss. "Es ist einfach die Schanze, wo man das Skifliegen am meisten genießen kann. Sie ist genial gebaut, es wird wieder sensationell", schwärmte Kraft.

Seine Konstanz sei auf die gute Saisonvorbereitung und das perfekte Umfeld zurückzuführen. "Ich war im Sommer immer gesund, das war letztes Jahr anders. Ich hatte eine perfekte Vorbereitung. Dass es so läuft und uns alles so zusammenspielt, da muss aber jeder Baustein passen - das Trainerteam, das Umfeld." Einen Materialvorteil gegenüber der Konkurrenz könne er nicht ausmachen, ergänzte der Pongauer. Er sei diesbezüglich auf gleicher Höhe mit den anderen.