24.03.2017 | 16:54 | (DiePresse.com)

Stefan Kraft gewann den vorletzten Einzelbewerb der Saison und hat im Gesamtweltcup nun bereits 86 Punkte Vorsprung auf den Polen Kamil Stoch

Das Skifliegen in Planica verspricht stets Partystimmung für die Fans. Das Gros der Sportler ist entspannt, beim Saisonfinale spielt auch die Temperatur mit – der Frühling ist längst gelandet im Nordwesten Sloweniens. Auch Stefan Kraft, 23, ist ein Planica-Fan, seit Freitag ganz besonders.

Der Salzburger feierte mit Flügen auf 243 und 240,5 Meter seinen siebenten Saisonsieg, er führt damit im Gesamtweltcup vor dem Polen Kamil Stoch mit 86 Punkten. Da am Sonntag nur noch ein Einzel auf dem Programm steht, ist der Pongauer damit so gut wie sicher erstmals Gesamtweltcupsieger. Er steht auch vor dem Gewinn des Skiflugweltcups, am Samstag (ab 10 Uhr, ORF1) folgt ein Teambewerb.

Kraft ist der Überflieger dieser Saison, gewann bei der WM zweimal Einzel-Gold, hält seit Vikersund den Weltrekord mit 253,5 Metern. Noch wichtiger für den Tourneesieger von 2015 aber war, dass er die Olympiatests in Pyeongchang, Südkorea, gewonnen hat. Jubelt er dort auch im Februar 2018, ist er einer von sechs Springern, die alles gewonnen haben, was dieser Sport zu bieten hat. "Das war einer meiner schönsten Sieg, es waren Raketen-Sprünge. Das war unglaublich."