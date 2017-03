Textversion

KAC wird nach einem Tag Pause am Dienstag mit der Vorbereitung auf das am Freitag beginnende Finale der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) gegen die Vienna Capitals beginnen. Sonntagnachmittag fixierten die Kärntner nach einem 4:0-Heimsieg gegen Titelverteidiger Red Bull Salzburg den Aufstieg, die Halbfinalserie wurde mit 4:2 gewonnen. Auch das Finale geht "best of seven" in Szene.

Für den KAC ist es das erste Finale seit 2012/13, auch damals kam der Gegner aus Wien und mit 0:4-Niederlagen unter die Räder. Die Rotjacken peilen ihren 31. Meistertitel an. Die Leistung am Sonntag gab Selbstvertrauen, für die Treffer sorgten vor 4.945 Zuschauern Manuel Geier (22./PP), Ziga Pance (47.) und Jamie Lundmark (54./PP, 55.). Salzburg-Tormann Bernhard Starkbaum verhinderte speziell im Schlussabschnitt beim Sturmlauf der Heimischen ein Debakel.

"Wir kamen nicht so in die Partie, wie wir uns das vorgenommen hatten, Salzburg war anfangs sehr präsent. Darüber haben wir in der Pause gesprochen, ab dem zweiten Drittel schafften wir es dann viel besser, das KAC-Eishockey, wie wir es uns vorstellen, aufs Spielfeld zu bringen", sagte KAC-Headcoach Mike Pellegrims. Die "Special Teams" seien erneut sehr stark gewesen, jedem einzelnen Spieler gebühre ein großes Kompliment. "Das war eine tolle Leistung."

Man habe viel Respekt vor Salzburg. Um so eine Mannschaft zu schlagen, müsse man voll bei der Sache sein. "Und das waren wir heute sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Die Jungs können diesen Erfolg genießen und morgen (Montag/Anm.) etwas entspannen, ab Dienstag bereiten wir uns dann auf den Finalgegner vor", lautete die Vorgabe Pellegrims.

Die Finalserie beginnt am Freitag in Wien (20.15 Uhr), am Sonntag geht es in Klagenfurt weiter (17.00). Weitere Spieltermine sind der 4. April in Wien sowie der 7. April in Klagenfurt. Falls nötig werden die weiteren Partien am 9., 11. und 13. April gespielt.

