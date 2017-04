Textversion

03.04.2017 | 15:51 | VON MARKKU DATLER (DiePresse.com)

Eishockey. Die Vienna Capitals führen in der Finalserie gegen KAC mit 2:0-Siegen, befinden sich damit auf Meisterkurs. Gründe und Statistiken, um eine Serie mit zehn Siegen in Folge zu verstehen.

Wien. Es gibt Tore, die vergisst man nicht; egal, ob im Fußball oder Eishockey. Im Fall des Amerikaners Jerry Pollastrone sind es allerdings gleich zwei solcher Treffer, die sowohl Seltenheitswert als auch für die Capitals emotionalen Tiefgang genießen. Im ersten Finalspiel der Erste-Bank-Liga schoss der Stürmer, 31, gegen KAC das 4:1. Ein Traumtor nach einer „Pirouette“, es hatte wirklich Eiskunstlauf-Charakter. Im zweiten Duell der Best-of-seven-Serie stand Pollastrone in der Verlängerung goldrichtig am Torkreis. Er behielt Nerven und Übersicht, schoss das „Goldtor“ zum 5:4-Sieg, zur 2:0-Führung in der Serie.

Besondere Bedeutung wollte Pollastrone, der über die Niederlande, Schottland, Schwedens zweite Liga und Bozen im Sommer 2016 in Kagran gelandet war, all dem nicht beimessen. „Das ist Instinkt, ich schieße Tore eben!“

Die Gründe, warum die Capitals siegen, liegen vor dem heutigen dritten Spiel (20.15 Uhr, Sky, Servus TV) also auf dem Eis:

►Topscorer von Toptoren

In bislang 64 Spielen bewies Pollastrone „Instinkt“, 48 Punkte stehen zu Buche, davon 21 Tore. 221 Goals schossen die Capitals (bei 2329 Schüssen; nur 9,49?%), Holzapfel ist Topscorer mit 32 Treffern. Nicht umsonst wurde Salzburgs Punkterekord mit 98 Zählern im Grunddurchgang pulverisiert.

►Gestärktes Selbstvertrauen

Zehn Play-off-Siege in Serie – 4:0 gegen Innsbruck, 4:0 gegen Bozen, zwei Finalerfolge – zeugen von einem Lauf. Es ist auch Ligarekord.

►Trainer Serge Aubin

Der Kanadier, 42, nur dank des Konkurses der Hamburg Freezers seit vergangenem Sommer in Wien, gibt die Richtung vor. Obwohl er selbst als Trainer noch nie zuvor in einer Endspielserie gestanden ist, vertraut er nicht nur, sondern lässt – entgegen all seiner Vorgänger – Österreicher sogar in entscheidenden Situationen spielen; etwa Keeper David Kickert, der seinen Einsatz gegen KAC mit traumhaften Paraden mehr als nur rechtfertigte.

►Kaum Sperren, kein Lazarett

Pollastrone, Holzapfel (zum besten Spieler der Liga gewählt), Ferland, Fraser, Lamoureux, Tessier, Lakos oder Rotter spielen die komplette Saison bereits durchgehend auf höchstem Niveau. Sie blieben en gros von Verletzungen verschont, auch gab es kaum Sperren (bei KAC fehlt Strong für drei Finalspiele) bzw. Strafzeiten (703 Minuten).

►Offensives System

Aggressives Forechecking mit dem Versuch, Gegner in die Banden zu drängen, auf Turnovers und Konter zu lauern, das verlangt Aubin. Einziges Manko ist eventuell immer noch das Powerplay – trotz Ligabestwerts von 23,4?%, es ginge noch besser. Das Penalty-Killing? 234 Unterzahlsituationen hatten die Capitals zu meistern, kassierten 40 Gegentreffer. Die Top?15 der Plus-Minus-Wertung stellen nur Cracks aus Salzburg und Wien (8)!

►Kagraner Heimvorteil

Noch zwei Siege fehlen den Capitals, um zum zweiten Mal nach 2005 die Liga zu gewinnen. Vor 7200 Zuschauern, in dieser Verfassung, und der KAC-Hypothek, zweimal in Kagran gewinnen zu müssen, ist die Hoffnung nicht unberechtigt.

Allerdings: KAC drehte im Halbfinale gegen Salzburg einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Triumph um. Fakt: das heutige Heimspiel ist entscheidend.