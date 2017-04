Textversion

11.04.2017

Skispringer Stefan Kraft spricht über den Nervenkitzel vor dem Absprung, die Freude am Gewinnen, den Kristallkugeln und die Lehre, wenn man an Ruhe und Anonymität einbüßt.

Stefan Kraft ist guter Dinge. Der Salzburger, 23, spaziert durch Wien, genießt Flair und Kultur. Die Skisprungsaison ist vorbei, der ÖSV-Star hat alles gewonnen - zweimal WM-Gold, Skiflug-Weltrekord mit 253,5 Metern, beide Kristallkugeln. Er wird erkannt, auch Skispringer verlieren prompt ihre Anynomität, wenn sie Erfolg haben. Interviews wie mit Claudia Stöckl auf Ö3 fördern private Geheimisse zu tage, die er so gar nicht preis geben wollte. Auf den Malediven will er über das Erreichte nachdenken, in der Abgeschiedenheit neue Kraft tanken für die Olympiasaison. Gold in Südkorea ist mit Cheftrainer Heinz Kuttin das Fernziel, das Nahziel Cardiff, "aber nur, wenn der FC Bayern ins Final der Champions League kommt!"

Die Presse: Doppelweltmeister, Skiflugweltrekordler mit 253,5 Metern, Skiflug- und Gesamtweltcupsieger – haben Sie all diese Erfolge schon realisiert?

Stefan Kraft: Ganz ehrlich: Nein, noch immer nicht. Die Springerei ist seit zwei Wochen für diese Saison vorbei, im Kopf fühlt es sich aber so an, als wären es Ewigkeiten. Und bis jetzt hatte ich noch keine Ruhe, konnte nicht entspannen, loslassen. Das alles zu realiseren ist noch nicht gegangen. Jetzt, ich bin Ostern zu Hause, dann fliegen wir weg; da sollte ich abschalten können und nachdenken.

Sie haben während der Erfolgsserie nie darüber nachgedacht?

Ich bin nur noch marschiert, immer weiter. Bis Planica, der Saisonabschluss erreicht, alles geschafft, vorbei war. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich Doppelweltmeister geworden bin. ,Super, aber im Endeffekt wurscht', so habe ich versucht damit umzugehen – aber nicht, weil es mir nichts bedeutet. Sondern nur, um ja nicht die Konzentration zu verlieren. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Andreas Felder, Ernst Vettori – sie haben das nicht geschafft, aber ich schon! Und dazu hab ich jetzt den Weltrekord, zumindest für ein Jahr.

Haben sich andere Sportstars bei Ihnen gemeldet, was sagten die zu Ihrem Höhenflug?

Benjamin Karl, Marcel Hirscher und auch Thomas Morgenstern haben sich gemeldet. Sie haben mir geraten, das alles jetzt zu verarbeiten, es schnell zu begreifen. Wir leben ja im Jetzt, und soetwas passiert vielleicht ja nur einmal.

Was ändert sich jetzt für Sie mit Gold, Rekorden, Preisgeldern. Sind Sie ein anderer Mensch?

Nein, ich will der gleiche bleiben, der ich immer war. Das werden wir schon zusammenbringen. Ich will diese Situation aber genießen.

Wer aber in Österreich Erfolg hat, wird von Schulterklopfern und „Freunden“ gestürmt . . .

. . . es ist noch keiner auffällig geworden. Ich bin bislang noch mit jedem gut ausgekommen. Es haben sich viele gemeldet, gratuliert. Das hat mir schon getaugt.

Hand auf's Herz: Wird ein Skisprung-Weltmeister auf offener Straße in Wien erkannt?

Wir waren gestern in Wien Abendessen, wurden sicher zehn Mal angesprochen. Um Autogramme, Fotos gefragt. Meine Freundin war dabei, ihre Cousinen – wegen ihnen muss ich lernen, nein zu sagen, um Zeit zu bitten. Nach dem Essen stehe ich wirklich gerne zu Verfügung, keine Frage. Mir war es bis jetzt immer wurscht, nur für meine Begleiter ist nicht angenehm. Früher haben die Leute nur geschaut, sie waren sich auch nicht ganz sicher, ob ich denn der Skispringer bin oder nicht. Jetzt sind sie sich sicher und fragen, ich finde das aber auch sehr schön.

Sieger verlieren dennoch ihre Anonymität, selbst die intimsten Geheimnisse. Stimmt das?

Da muss man schon aufpassen. Das Interview bei Claudia Stöckl auf Ö3 war nicht einfach für mich, es war so privat, persönlich. Nicht nur eine Frage dahingehend, sondern mehrere, auch in Bezug auf meine Beziehung. Ich hatte meine Freundin vorher schon gesehen gehabt, bevor ich ihr auf Facebook geschrieben habe. Die „Stalkerei“, also das Durchforsten der Profile, war dabei. Ich habe sie paar Mal getroffen, mit ihr geredet, es war also nicht nur online. Aber wenn man es einmal gesagt hat, ist es halt so draußen . . .

Aber die Vorgeschichte zum Malediven-Urlaub stimmt?

Ja, ich habe es meiner Freundin – vor Jahren – versprochen. Wenn ich einmal einen Weltcup gewinne, fliegen wir dorthin. Das muss ich jetzt einlösen. (lacht)

Sie gelten als Bayern-Fan, warum sind Sie heute nicht beim Spiel gegen Real Madrid?

Ich hatte die Chance, meine Tante hat ja seit 25 Jahren eine Saisonkarte. Als Achtjähriger war ich erstmals dabei, ich war immer schon Bayern-Fan. Auch, weil ich gemerkt habe, dass keiner die Bayern mag, dann haben sie mir gleich noch viel besser gefallen. Aber ich habe in Wien Wege und Termine, besuche meinen Sponsor Manner. Das Real-Spiel schaue ich mir mit der Familie im Fernsehen an. Wenn sie ins Champions League Finale kommen, bin ich in Cardiff aber sicher dabei.

Wenn Sie David Alaba treffen, werden Sie dann zum Fan?

Ja! Ich habe ihn schon getroffen, einige Male. Ich war am Trainingsgelände an der Säbener Straße, durfte beim Training zuschauen – er ist wirklich ein toller Typ.

Sie sind seit 2012 im Weltcup unterwegs, haben Sie manchmal noch Angst nach dem Absprung?

Ja, im Herbst gab es ein, zwei gefährliche Sprünge. Wir hatten da auch bei der Bindung etwas probiert. Es waren kritische Situationen, ungut, aber nicht gefährlich. Im Lauf der Saison hat mein System aber gepasst – und da hätte unten jeder Wind sein können. Wenn Heinz (Anm. Cheftrainer Kuttin) mir das Zeichen gibt, geht alles, dann kenne ich keine Angst. Dieses Selbstvertrauen habe ich.

Was macht Heinz Kuttin anders als andere Skisprungtrainer?

Er ist sehr locker, einfach gestrickt, arbeitet ohne Hexereien. Er konzentriert sich aufs Wesentliche. Es gibt keine Geheimnisse mehr, es wird alles weitergegeben.

Das war früher nicht der Fall?

Nein. Kuttin hat einen klaren Umschwung gebracht. Es gibt keine Geheimnisse oder Unklarheiten beim Material mehr.