25.04.2017 | 21:49 | (DiePresse.com)

Die Aufstiegschancen bleiben nach dem zweiten Sieg weiterhin aufrecht. Im nächsten Duell spielen sie gegen Tabellenführer Südkorea.

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der WM der Division 1A in Kiew den zweiten Erfolg gefeiert und damit weiter alle Chancen auf den Aufstieg. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Dienstag Gastgeber Ukraine hochverdient mit 1:0 (0:0,1:0,) und liegt vor dem Duell mit dem Überraschungs-Tabellenführer Südkorea am Donnerstag (19.30 Uhr/live ORF Sport+) auf Rang zwei.

Die Österreicher mussten vor 5.005 Zuschauern auf den bisher so starken Kapitän Thomas Raffl (Fußverletzung) und auf Layne Viveiros (Rippenverletzung verzichten. Auch so dominierten sie die Partie, doch nur Daniel Woger gelang im Powerplay ein Treffer (36.).