Textversion

06.02.2017 | 10:15 | Aus St. Moritz berichtet CHRISTOPH GASTINGER (DiePresse.com)

ÖSV-Sportdirektor Hans Pum sieht in Marcel Hirscher "einen Perfektionisten, der nichts dem Zufall überlässt." Auch deshalb ist Pum davon überzeugt, dass der Salzburger künftig auch noch in der Königsdisziplin gewinnen wird.

"Sechs Medaillen sind das Ziel, acht der Wunsch", sagt Hans Pum, Sportdirektor des Österreichischen Skiverbandes, auf die Erwartungen bei der WM in St. Moritz angesprochen. Das rotweißrote Lager verfüge über eine Handvoll potenzieller Medaillenkandidaten, Pum denkt dabei in erster Linie an Anna Veith, die Saisonsieger Hannes Reichelt, Matthias Mayer und Max Franz - und natürlich Marcel Hirscher.

Letzterer steuert auf seinen sechsten Gesamtweltcupsieg en suite zu, gilt in St. Moritz nicht nur ÖSV-intern als Medaillengarant. In Slalom, Riesentorlauf, Kombination und wohl auch im Super-G am Mittwoch bieten sich Hirscher gleich vier Chancen auf Edelmetall.

Abfahrt und Kombination fehlen in Hirschers Sammlung

Der 27-Jährige ist ein Phänomen, "ein außergewöhnlicher Athlet, der alles kann", wie Pum festhält. Auch deshalb ist der Alpinchef davon überzeugt, "dass Hirscher irgendwann auch noch eine Abfahrt gewinnen wird." Noch hat der Ausnahmekönner noch keine einzige Weltcupabfahrt bestritten, verheißungsvolle Auftritte im Super-G (Sieg in Beaver Creek 2015, zwei weitere Podestplätze) und in den Kombinations-Abfahrten bestärken Pum aber in seinem Glauben. "Klar müsste Marcel spezifisch Abfahrt trainieren und es somit vielleicht in Kauf nehmen, in anderen Disziplinen etwas abzubauen, aber mit seinen Fähigkeiten kann er das." Seine 43 Weltcupsiege errang der Atomic-Pilot allesamt in Slalom, Riesentorlauf und Super-G, Erfolge in der Kombination (WM-Gold in Beaver Creek 2015) und Abfahrt fehlen noch.

Pum hält selbst einen Sieg des ÖSV-Vorzeigeathleten auf der vermeintlich schwierigsten Abfahrtsstrecke der Welt auf der Kitzbüheler Streif nicht für ausgeschlossen. "Wenn man gesehen hat, wie er heuer im Super-G den Hausberg gefahren ist, dann traue ich ihm auch Kitzbühel absolut zu." Für Pum steht jedenfalls fest: "Einen Hirscher kannst du nicht produzieren, sonst würden ihn alle anderen Nationen nachmachen. Ein Hirscher passiert."

Pum: "Veith kann Gold gewinnen"

Wie Hirscher (Kombination, Mannschaft) ist auch Anna Veith (Super-G, Riesentorlauf) in St. Moritz doppelte Titelverteidigerin, wenngleich die 27-Jährige unter gänzlich anderen Voraussetzungen an den Start geht. Nach ihrer im Oktober 2015 erlittenen, schweren Knieverletzung kehrte Veith erst kurz vor Jahreswechsel in Semmering in den Weltcupzirkus zurück, absolvierte seitdem sieben Rennen und landete just im letzten vor der WM (Super-G in Cortina) als Dritte erstmals seit 22 Monaten (Sieg im Meribel-RTL) wieder auf dem Podest.

Von offizieller Seite möchte der ÖSV keinerlei Druck auf Veith ausüben, insgeheim aber ist man sich der Möglichkeiten der Salzburgerin sehr wohl bewusst. Pum: "Sie war in den Rennen seit dem Comeback abschnittsweise schon extrem schnell. Wenn sie das ins Ziel bringt, ist ihr alles zuzutrauen. Anna hat das Potenzial, auch bei der WM ganz oben zu stehen."