Textversion

13.02.2017 | 11:19 | (DiePresse.com)

Titelverteidiger Marcel Hirscher geht mit über zwei Sekunden Rückstand in den Slalom (13 Uhr). Favorit auf Gold ist der Franzose Alexis Pinturault.

Romed Baumann geht bei der Ski-WM in St. Moritz als Führender in den Slalom der Kombination (13 Uhr, live ORF eins). Der Tiroler gewann die Abfahrt vor dem Franzosen Adrien Theaux (+0,12) und dem Schweizer Carlo Janko (+0,68). Großer Favorit auf Gold dürfte allerdings Alexis Pinturault sein, der Weltcup-Rekordsieger in der Kombination rangiert an 18. Stelle (+1,46) und hat seine Stärken klar im Technikbereich. Dies gilt auch für Titelverteidiger Marcel Hirscher, der jedoch bereits 2,30 Sekunden Rückstand hat. 2015 hatte er auf dem Weg zu WM-Gold über drei Sekunden gutgemacht - "auf einem bedeutend schwierigeren Slalomhang", wie der Salzburger betonte.

Auch Marco Schwarz dürfte im Slalom Zeit gutmachen, er geht mit 3,42 Sekunden Rückstand ins Rennen. Für die Speedfahrer Matthias Mayer (8./+0,82) und Vincent Kriechmayr (10./+0,87) dürfte eine Medaille bereits außer Reichweite sein.