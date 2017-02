Textversion

18.02.2017 | 18:00 | von Matthias Auer (Die Presse)

Watson, der Supercomputer von IBM, weiß viel und lernt schnell. Jetzt soll die künstliche Intelligenz der Industrie helfen, Daten in Gold zu verwandeln – und endlich selbst richtig Geld verdienen. Nicht alle blicken so euphorisch in diese Zukunft wie der US-Konzern.

Wie würden die Titelseiten der Zeitungen wohl aussehen, wenn nicht Donald Trump, sondern ein hochintelligenter Roboter zum US-Präsidenten gewählt worden wäre? Das Szenario ist gar nicht so absurd, wie es im ersten Augenblick scheint. Ginge es nach der Watson 2016 Foundation, wäre IBMs Supercomputer Watson als Kandidat ins vorjährige Präsidentschaftsrennen gegangen. Doch der amerikanische Technologiekonzern winkte ab. Watson sei derzeit zu beschäftigt.

Sechs Jahre nachdem die künstliche Intelligenz bei der US-Quizshow „Jeopardy!“ gleich zwei menschliche Seriensieger um Längen schlug, soll die Maschine nämlich endlich ihre teuren Entwicklungskosten zurückverdienen. Seit einiger Zeit können Unternehmen daher Watsons Wissen anzapfen. Eine Minute transkribieren kostet etwa zwei Cent, Hilfe bei einer simplen Entscheidung wie der Wahl des richtigen Hemds drei Cent. Watson unterstützt aber auch Onkologen dabei, seltene Krebsarten zu diagnostizieren, Watson schreibt auf Zuruf Rezepte und hilft Amerikanern bei ihrer Steuererklärung.

Das klingt zwar nett, ist aber weit entfernt von der Karriere, die dem Unternehmen für seinen liebsten Schützling vorschwebt: In Zukunft soll Watson Konzernen helfen, das Datenchaos der Welt zu barer Münze zu machen. Allein in den vergangenen beiden Jahren produzierten die Menschen so viele Daten, wie in ihrer gesamten bisherigen Geschichte. Und es werden mehr: In jeder Sekunde werden 64 Geräte frisch mit dem Internet verbunden. Jedes von ihnen liefert Tag für Tag tonnenweise Info. 90 Prozent dieses gewaltigen Informationswustes sind jedoch „dunkle Daten“, sie liegen unstrukturiert und ungenutzt auf Serverfarmen rund um den Globus herum. Mit Watson sollen Unternehmen nun im Internet der Dinge einfacher den Überblick bewahren – und aus ihrem Datenschatz auch reales Geld machen.

Grundnahrungsmittel Daten. Die neue Schaltzentrale dieser Revolution liegt in München, mitten im Herz der europäischen Industrie. Hier eröffnete der Technologieriese vergangene Woche seine globale Entwicklungszentale für Watson. Gemeinsam mit IBM-Entwicklern können interessierte Unternehmen vom Autobauer bis zur Versicherung nun daran arbeiten, den Supercomputer auf die jeweiligen Wünsche abzurichten. „Watson hört mich, er versteht mich. Er macht mich intelligenter, als ich je dachte, sein zu können“, sagt Mona Abutaleb vom japanischen Büroartikelhersteller Ricoh. Ihr Unternehmen nutzt Watson etwa, um eine mitdenkende Schreibtafel für Meetings zu produzieren.

BMW will Watson direkt in seine neuen Modelle integrieren, damit sich die Wagen gegenseitig vor Unfällen warnen können. Visa träumt von Autos, die nicht nur die billigste Tankstelle finden und ansteuern, sondern ihren Sprit auch gleich selbst bezahlen.

Vier Stockwerke über der enthusiastischen Eröffnungsfeier lassen zwei Mitarbeiter einen kleinen Roboter einem rosa Ball nachjagen. Auch in seinem Kopf steckt ein Stück von Watson. „Wir spielen mit dem Roboter, damit Watson lernt, Bilder und Formen schneller zu verarbeiten“, erklärt ein junger Forscher mit Hipsterbart und -brille. Diese verbesserten Grundlagen kämen dann jedem Unternehmen zugute, das Watson nutzen wolle. Auf die eigenen Bedürfnisse trainieren müssten die Kunden das Programm allerdings noch selbst. Und zwar mit Unmengen an Daten.

„Wir sind an einem Punkt, an dem wir künstliche Intelligenz nicht mehr schlauer machen, indem wir sie besser programmieren“, sagt IBM-Vizeforschungschef John Kelly. „Stattdessen müssen wir sie mit mehr und mehr Daten füttern und zusehen, wie sie selbst lernt.“ Stimmt das, steht dem Supercomputer eine große Mahlzeit bevor. In den kommenden zehn Jahren soll ein Brontobyte an Daten anfallen – das ist eine Zahl mit 27 Nullen. Und mit jedem einzelnen Byte wird Watson ein Stück schlauer.

Maschine oder Mensch? Dieser Gedanke wird nicht überall mit so viel Vorfreude aufgenommen wie an diesem Tag in München. Das Fraunhofer-Institut mahnte etwa schon 2015 zur Vorsicht, sollte Watson seine Tätigkeit allzu weit über das „Jeopardy!“-Spiel ausdehnen. Tesla-Chef Elon Musk hält künstliche Intelligenz für „vielleicht gefährlicher als Nuklearbomben“. Stephen Hawkings sieht gar die „Auslöschung der menschlichen Rasse“ nahen. Aber auch weniger apokalyptische Szenarien bereiten Sorgen. Denn die meisten Unternehmensvertreter, die sich in der neuen Watson-Zentrale drängen, beschäftigt vor allem eine Frage: Wie kann mir dieser intelligente Computer helfen, meine Kosten zu senken? Dass manche Mitarbeiter bald gegen die Maschine den Kürzeren ziehen werden, gilt (nicht nur) bei ihnen längst als abgemacht.

IBM kennt die Vorbehalte gegenüber künstlicher Intelligenz nur zu gut und vermeidet das Wort daher, so oft es geht. Bei Watson handle es sich vielmehr um kognitive Computerarbeit, heißt es. Die Maschine soll demnach sehen, hören und lesen lernen, um zu verstehen, was die Menschen wollen – und dann „eine Entscheidungshilfe liefern“, sagt Kelly. Nicht mehr. Watson bereite Informationen auf und mache Vorschläge. Urteilen dürfen die Menschen also immer noch selbst. Vorerst.

Ein zweites großes Problem spricht der IBM-Veteran gleich selbst an: Wer Watson nutzt, schickt seine Daten in die Cloud von IBM. Kein anderer Anbieter könne garantieren, „wo die Daten liegen und wer darauf Zugriff hat“. Spätestens seit bekannt wurde, dass amerikanische Technologiekonzerne auf Zuruf der US-Regierung auch die Daten ihrer europäischen Kunden ausgehändigt haben, schrillen bei derartigen Worten in Europa rasch die Alarmglocken.

Was aber unterscheidet den US-Konzern IBM von anderen US-Konzernen? „Eure Daten bleiben eure Daten“, beteuert Kelly. Das Unternehmen habe die Informationen seiner Kunden ein halbes Jahrhundert lang geschützt, assistiert Watson-Chefin Harriet Green. Doch viel mehr als die Bitte um Vertrauen liefert das Unternehmen nicht.

Das ist wohl ein Mitgrund, warum etwa der deutsche Maschinenbauer Bosch Watson zwar nutzen will, seine eigene Cloud für das Internet der Dinge aber nicht aufgeben wird. „Daten sind der Rohstoff der Zukunft“, sagt der Chef der Software-Entwicklung bei Bosch, Rainer Kallenbach. „Die will man schon selbst kontrollieren können.“