15.02.2017 | 16:29 | Barbara Grech (DiePresse.com)

Kinder sieht und hört man nicht, hieß es früher. Das Gegenteil ist heute der Fall. Wer besonders brave Kinder hat, sollte nach Padua fahren. Dort gibt es Rabatte für Anti-Rabauken.

Wer kennt sie nicht, die Aufsteller, die vor Lokalen stehen, die günstigeren Kaffee versprechen, wenn man höflich danach fragt. Oder jenen Schildern, die scherzhaft damit drohen, dass freilaufende Kinder mit Espresso versorgt und einem Hundewelpen beschenkt werden. Zwar ist der Spruch "Kinder sieht und hört man nicht" in der Erziehungspsychologie mehr als überholt, aber es gibt Grenzen. Das scheint sich auch ein Restaurant-Besitzer in Padua gedacht zu haben.

Vielleicht sind es gerade die italienischen Kinder, die noch mehr als ihre Eltern durch Lautstärke und Rabaukentum auffallen. Rücksicht auf andere Gäste scheint nicht unbedingt ein ungeschriebenes Gesetz für Eltern, die im Restaurant essen, zu gelten. Antonio Ferrari kam auf die Idee mit dem Rabatt für brave Kinder, als er eine Familie mit elf Personen in seinem Restaurant entdeckte.

Die fünf anwesenden Kinder beschäftigten sich mit Malbüchern und miteinander, während die Eltern sich in Ruhe miteinander unterhalten konnten. "Das passiert mittlerweile so selten", erklärt er in seinem Facebook-Posting.

"Ich kann mir vorstellen, dass Kindererziehung sehr schwer heutzutage ist, aber es war großartig dieses Bild vor sich zu haben und zu sehen, wie die Kinder miteinander kommunizierten und eben auch die Erwachsenen unter sich".

Fundstück: Es salzt nur einer wie Salt Bae

Das Internet hat einen neuen Liebling. Salt Bae, der türkische Koch hat mit seiner Art sein Essen zu würzen, viele Fans gefunden. Bei einigen geht die Bewunderung sogar unter die Haut.



Der tschechische Schriftsteller Carel Capek hat gesagt, "Humor ist das Salz der Erde, und wer gut durchgesalzen ist, bleibt lange frisch". Für den türkischen Koch Nusret Gökce scheint Salz einen ebenso hohen Stellenwert zu haben, denn seine Art Lebensmittel zu salzen, amüsiert und begeistert das Internet. Das Video sollte eigentlich seine Kochkünste präsentieren, aber schnell war ein neuer Internet-Meme geboren. Aus dem gelernten Metzger wurde "Salt Bae".

Für jeden Koch, der seiner Arbeit mit Liebe und Leidenschaft nachgeht, ist auch die Präsentation ein wichtiges Thema. Das Video, das er auf Instagram teilte, wurde bereits 8,8 Millionen Mal aufgerufen. Unter dem Video finden sich mehr als 43.000 Kommentare.

Es ist nicht das erste Video von Gökce und jedes Mal endet die fleischliche Parade, in der er an einen kochenden Samurai erinnert, mit der eigenwilligen Handbewegung. Der Erfolg gibt ihm Recht und er hat um sich eine Marke aufgebaut, die in 2,6 Millionen Instagram-Abonnenten resultiert. Der Hype ist bereits so weit gediehen, dass er ein T-Shirt ziert, in dem auch bereits Sängerin Rihanna gesichtet wurde. In Abu Dhabi wurde das gleiche Bild auf einer Fassade verewigt. Der neunfache Vater besitzt zwei Restaurants, eines in der Türkei und eines in Dubai.

Die Liebe zu Salt Bae geht manchen sogar unter die Haut.

Fundstück: kamelrechner.de

Das Internet bietet Antworten auf fast alles. Sogar auf Fragen, die man sich selbst vielleicht nie stellen würde. Zum Beispiel, wieviel ist mein Partner in Kamelen wert.

In vielen Ländern gelten Kamele noch immer als valides Zahlungsmittel. Spätestens im Urlaub in einem arabischen Land, vornehmlich in touristischen Gegenden werden am Bazar nicht nur Teppiche, Gewürze und Souvenirs gehandelt. Auch das weibliche Geschlecht wird zum Interesse der Händler. Damit man nicht unvorbereitet in eine solche Verhandlung geht, bietet die Webseite von Patrick Konrad wichtige Basisinformationen.

Abhängig von Alter, Größe, Gewicht und Haarfarbe der Partnerin wird berechnet, wieviele Kamele man wert ist. Dabei kann aber nicht nur der Gegenwert in Kamelen von der Partnerin berechnet werden, sondern auch des Partners. Enttäuschend für Männer: Sie kommen durchschnittlich nur auf eine Bewertung von 57 Kamelen, Frauen hingegen auf 68.

Bleibt nur noch die Frage, ob der Partner nicht pflegeleichter als die vielen Kamele ist. Aber das muss jeder für sich entscheiden.

>>> kamelrechner.de

Fundstück: Schmuck aus Muttermilch



"Diamonds are a girls best friend", sagte damals Marilyn Monroe. Heute scheint für viele Frauen die eigene Muttermilch um den Hals ein gefragtes Accessoire zu sein.

Das Jahr ist noch so jung und schon haben sich Politiker, auch hier in Österreich auf die online verbreiteten Fake-News eingeschworen. Ein Wort, eine Phrase, die schon jetzt überstrapaziert wurde und am Kern der eigentlichen Sache vorbeigeht. Denn das Internet ist ein großartiger Platz, ohne den wir Samuel Barsky nie kennengelernt hätten. Ein Mann mit einem ungewöhnlichen Hobby. Er strickt gerne und lässt sich dabei von berühmten und weniger bekannten Schauplätzen inspirieren. Auf Reddit wurde seine Sammlung seiner Werke aus 2016 veröffentlicht und die Internet-Gemeinde liebt ihn.

Mein ganz persönliches Fundstück der Woche hat sich bei der Online-Recherche zur smarten Milchpumpe präsentiert. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentierte ein US-Unternehmen eine Milchpumpe, die einfach nur in den BH eingelegt werden muss. Da mir die Webseite adhoc nicht einfiel, bemühte ich Google mit den Suchbegriffen "Willow" und "Breastmilk".

0,58 Sekunden und 610.000 Suchergebnisse später präsentierte sich als Nummer eins nicht die gesuchte Milchpumpe, sondern die Webseite breastmilkjewelry.com. Journalistische Neugierde befriedigend klickte ich sofort darauf und bekam, was der Webseitenname auch versprach. Bilder zu Schmuck aus Muttermilch. Kunstvoll, nahezu elfenartiges Kleinod wird hier zum Verkauf angeboten. Es gibt auch eine Anleitung, wie Muttermilch-Schmuck zuhause angefertigt werden kann.

Einen Diamanten aus der Asche eines geliebten verstorbenen Menschen fertigen zu lassen, ist damit ein alter Hut.

Für alle Interessierten, die eigentliche Krankenschwester und Besitzerin dieses Onlineshops vertreibt ihren außergewöhnlichen Schmuck weltweit.