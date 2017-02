Textversion

14.02.2017 | 16:45 | (DiePresse.com)

Zwei eigene Shows hat Apple auf einer Recode-Konferenz vorgestellt. Neu sind dabei aber nicht die Formate, sondern eher der iPhone-Hersteller als TV-Produzent.

Apple erweitert sein Produkt-Portfolio und mischt sich unter die TV-Produzenten. Mit den TV-Formaten revolutioniert das Unternehmen nicht zwingend den Fernsehmarkt, aber "Planet of the Apps" wird es sicher gelingen, die angekündigte Streaming-App zu pushen.

In "Planet of the Apps" wird Entwicklern die Möglichkeit gegeben, ihre App innerhalb von 60 Sekunden zu präsentieren, während sie sich auf einer Rolltreppe der Jury zubewegen. "Planet of the Apps" hat viele Elemente von Shark-Tank übernommen. Ähnlich wie auch bei "Zwei Minuten zwei Millionen" geht es primär darum, dass in die Entwickler und ihre Ideen investiert wird.

Shark Tank trifft auf Tinder

Entscheiden wird das eine Jury. Diese besteht laut Apple aus "den einflussreichsten Unternehmern". Tatsächlich besteht sie aus Gary Vaynerchuck, der hierzulande eher unbekannt ist. Gwyneth Paltrow, Will.i.am und Jessica Alba zählen ebenfalls dazu. Während Entwickler ihre Idee präsentieren, können die Jury-Mitglieder auf einem Tablet nach links oder rechts wischen - ähnlich wie auf Tinder.

Die zweite vorgestellte Produktion ist ebenfalls keine Neuerfindung von Apple. Im Gegenteil, das von CBS produzierte "Carpool Karaoke" mit James Corden soll in adaptierter Version auf Apple Music gestreamt werden. Jede Woche soll es eine neue Folge geben.

"Als würde man mich in ein Bad voll Säure legen"

Die beiden angekündigten Produktionen werden, wenn es nach ersten Kritiken geht ein Flop, aber nachdem auch Shows wie "Guess my Age" internationale Folge feiern, sollte man nicht gleich die zwei neuen Serien abschreiben. Das US-Technik-Magazin "Gizmodo" hat seine ganz eigene Meinung zu "Planet of the Apps": Sich diesen Trailer anzuschauen ist ähnlich, wie ich mir vorstelle, in ein Bad voll Säure gelegt zu werden".

Apple stellt sich am digitalen Markt breiter auf, wohl auch, weil das iPhone nicht ewig das finanzielle Hauptstandbein des Unternehmens sein kann.

