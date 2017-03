Textversion

27.03.2017 | 10:04 | (DiePresse.com)

Arnold Schwarzenegger, ein großer Unterstützer der Special Olympics, hat eindrucksvoll auf ein Hass-Posting auf Facebook reagiert.

Wie soll man auf provokative und beleidigende Postings auf Facebook reagieren? Es gibt viele Wege, aber die jüngste Antwort von Arnold Schwarzenegger auf ein solches, gehört wohl zu den besten: Auf seiner offiziellen Facebook-Seite teilte der ehemalige Gouverneur Kaliforniens, bekannte Hollywood-Schauspieler und großer Unterstützer der Special Olympics ein Video, das ihn und Athleten zeigt: "These guys inspire me", richtet Schwarzenegger seinen rund 16 Millionen Fans auf der Social-Media-Plattform aus. Ein User schrieb daraufhin ein Hass-Posting unter das Video. Für ihn würden die Special Olympics keinen Sinn haben. Er bezeichnet beeinträchtigte Sportler als "retards" ("Zurückgebliebene"). Die Reaktion von Arnold Schwarzenegger auf den Troll ist lesenswert: Obwohl das Posting des Users "dumm und böse" sei, werde er es nicht löschen, so Schwarzenegger, der dem User zwei Wege anbietet. Von den Special-Olympics-Athleten könne er lernen und etwas der Welt zurückgeben. Oder er bleibe eben ein "trauriger, eifersüchtiger Internet-Troll", der nichts zur Welt beizutragen hat.

Hier geht es zum Facebook-Video von Arnold Schwarzenegger. Die Reaktionen auf seine Replik sind überwiegend sehr positiv, ein User schreibt sogar: "You should be president Mr. Schwarzenegger":