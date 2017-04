diepresse.com

Zuckerberg nach Mordvideo - "Soll sich nicht wiederholen"

19.04.2017 | 14:24 | (DiePresse.com)

Facebook steht seit dem Video, das einen Mord an einem Mann zeigt, in der Kritik und muss sich der Frage stellen, wie das Unternehmen mit den Unmengen an Daten und Videos umgeht und sich derartiges in Zukunft verhindern lässt.