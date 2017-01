Textversion

07.01.2017 | 18:18 | Walter Gröbchen (Die Presse)

Der Anlauf, der Oper eine Zukunft zu geben, möge doch bitte auf allzu progressives Wortgeklingel verzichten.

Oper geht mir – und ich stehe wohl eher nicht unter Verdacht der Musik- und Kulturferne – am Allerwertesten vorbei. Nun: Eine Aussage wie diese wird in der „Presse“, einem der österreichischen Zentralorgane des Bildungsbürgertums, nicht ohne Widerspruch bleiben. Aber ich sage Ihnen gern, warum ich mit dem Genre (und fast mit dem gesamten Bereich klassischer Musik) wenig anzufangen weiß: Das Verhältnis zwischen Aufwand und Wirkung ist von bestürzend negativer Dramatik. Freilich ist ein pompöser Klangkörper wie jener der Wiener Philharmoniker per se beeindruckend – und ich achte auch jeden echten Kenner und Liebhaber längst vergangener Kulturepochen. Im 21. Jahrhundert ist jedoch der mit Millionen an Subventionsgeldern festgemauerte Heilige Gral der Hochkultur weithin zum gesellschaftlichen Distinktionsschaulaufen, Touristenspektakel und leicht miefig riechenden Ritual verkommen. Mit dem Hier und Heute hat es kaum etwas zu tun.



Insofern kann mir, Pardon!, auch das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gestohlen bleiben. Was haben solche apodiktischen Geschmacksurteile aber in einer Technikkolumne verloren? Das hat mit jener kulturpolitischen Entscheidung zu tun, die knapp vor Weihnachten für Aufhorchen und Schlagzeilen sorgte: der Neubesetzung der Direktion der Wiener Staatsoper ab September 2020. Eine Oper 4.0 wurde in diesem Kontext in Aussicht gestellt – oho! Ob der kecken Ansage vom Kulturminister müssten ja gleich zwei Evolutionsstufen übersprungen werden. Selbstverständlich wurde bei der Vorstellung des Operndirektors 4.0 auch alles an Schlagworten beschworen, was Fortschrittlichkeit, Aufbruchsstimmung und eine neue Radikalität des Denkens suggeriert – von der „größten Materialschlacht der Welt“ bis zur zwingenden Vernetzung mit digitalen Plattformen. Was fehlte: Virtual Reality! Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Wenn ich höre, dass der Job eines Chefs der wichtigsten Bühne dieses Landes darin besteht, „einer Maschine Kunst abzupressen“, dann unterschreibe ich das glatt. Aber der hehre, annähernd pathetische Anspruch ist meinerseits von Zweifel durchsetzt, ob es sich wirklich um eine Maschine handelt. Und Kunst nicht nur ein Vorwand ist. Wenn es Bogdan Roščić gelingt, mich noch einmal in diesem Leben in sein Haus zu locken und Anna Netrebko & Co. tatsächlich relevant für mein Leben erscheinen zu lassen, hat er gewonnen.

