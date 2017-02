Textversion

14.02.2017

Von 26. Februar bis 2. März werden in Barcelona am MWC die Topmodelle für 2017 vorgestellt. Darunter werden auch BlackBerry und Nokia wieder etwas zu präsentieren haben.

Der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona nähert sich mit steten Schritten. Dabei sind wie gewohnt zahlreiche Neuheiten und Präsentationen zu erwarten. Darunter sind auch BlackBerry und Nokia zu finden. Die Hersteller, die einst den Handy-Markt begründeten und den Grundstein für heutige Technologien legten, melden sich mit neuen Geräten zurück.

BlackBerry wird am Sonntag, den 25. Februar das "letzte Tasten-Smartphone" auf den Markt bringen. Produziert wird es erstmals nicht von den Kanadiern selbst, sondern von TCL, einem chinesischen Unternehmen, zu dem auch Alcatel gehört. Erste Details zum "BlackBerry Mercury" gab es bereits auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Dort wurde es in kurzen Videos angeteasert, wie man neudeutsch sagt.

Auf der offiziellen Einladung ist schon mehr zu sehen. Wie John Chen, CEO von BlackBerry, in Interviews angekündigt hat, wird es das letzte Gerät mit Tasten sein. Das Smartphone scheint dem Foto zufolge an den Seiten ein abgerundetes Display zu haben. An der Unterseite befindet sich ein schmaler Streifen mit der Tastatur. Beim Anschluss scheint BlackBerry auf USB-Typ-C zu setzen. Die Kamera hat eine sehr große Linse; über die technische Ausstattung des Geräts ist bis dato nur wenig bekannt.

Nokia wird ebenfalls präsent sein und seine Rückkehr auf den internationalen Smartphone-Markt am MWC feiern. Dabei hat die einstige finnische Größe nicht nur ein Gerät im Gepäck, sondern soll gar drei Modelle präsentieren.

Neben dem Nokia 6, dem 5,5 Zoll großen Android-Gerät das in China bereits vorgestellt wurde, wird unter anderem auch das N5 vorgestellt, das technisch in der Mittelklasse anzusiedeln sein soll, erwartet. So soll es ebenfalls eine Größe von 5,5 Zoll aufweisen, aber nur eine Auflösung von 1280 x 720 Pixel bieten. Der Arbeitsspeicher wurde angeblich von vier auf zwei Gigabyte RAM dezimiert. Auch bei den Kameras wurde an der Auflösung geschraubt.

Als Einsteigerät soll sich das Nokia 3 präsentieren, zu dem es bislang keine technischen Infos gibt.