14.02.2017 | 13:31 | (DiePresse.com)

Das "unzerstörbare" Handy der Finnen soll am MWC in "modernisierter" Fassung wieder auf den Markt kommen.

2016 brachte Nintendo eine Mini-Version des Konsolen-Klassikers NES auf den Markt. Der finnische Hersteller Nokia scheint Gefallen an dieser Idee gefunden zu haben und plant angeblich das Nokia 3310 wieder zu produzieren. Es soll, wie drei weitere Smartphones, am Mobile World Congress in Barcelona präsentiert werden. Das berichtet der meist gut informierte Blogger Evan Blass.

Die Frage, ob der Handy-Klassiker eine technische Grundüberholung erhalten soll, lässt Evan Blass unbeantwortet. Das "modernisierte" Gerät soll aber für nur knapp 60 Euro auf den Markt kommen. Insgesamt wurde das Nokia 3310 mehr als 126 Millionen Mal verkauft, bevor elf Jahre später die Produktion eingestellt wurde.

>>> Venturebeat.com