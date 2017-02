Textversion

27.02.2017 | 02:09 | (DiePresse.com)

Neben dem Retro-Handy wurden von Nokia HMD drei Smartphones vorgestellt, die wie auch das LG G6 mit dem Google-Assistant ausgestattet. Nokia ruft bei den drei Geräten einen Kampfpreis aus.

Retro-Gefühle werden wach. Nach Nintendo hat auch Nokia HMD erkannt, dass alte Geräte durchaus noch einen gewissen Reiz ausüben. Und mit dem Nokia 3310 hat sich das Unternehmen, das jetzt Geräte unter der Marke Nokia entwickelt und produziert, ein Handy ausgesucht, mit dem viele noch etwas anfangen können. Das neue Nokia 3310 bekommt sogar ein ähnliches Design wie der Vorgänger aus dem Jahr 2000 - und neben dem Spiel "Snake" auch den typischen Klingelton.

Zur Erinnerung hier eine kleine Sammlung:

Einfache Telefone werden immer weiter von den Smartphones verdrängt. Deshalb war die eigentlich wichtigere Ankündigung der Start von drei Smartphone-Modellen mit dem Android-System. Das Einsteigermodell Nokia 3 kostet 139 Euro, das Nokia 5 ist für 189 Euro zu haben, das Nokia 6 schlägt schließlich mit 229 Euro zu Buche. Alle Nokia-Smartphones werden mit "Google Assistant" vorinstalliert. Die Modelle unterscheiden sich u.a. in Bildschirmgröße und Auflösung.

Die Nokia-Marke kann bei ihrem Neustart etwas Schützenhilfe von alten Fans gut gebrauchen. Der einstige Handy-Weltmarktführer Nokia hatte schon mit dem Beginn der modernen Smartphone-Ära immer mehr Boden an Apples iPhone und Telefone mit dem Google-System Android verloren. Die Übernahme des Handy-Geschäfts durch Microsoft half auch nicht: Nokia rutschte in die Bedeutungslosigkeit ab und die Marke verschwand vom Markt. Inzwischen kehrten die Namensrechte wieder zu dem finnischen Konzern zurück, der sie an die von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gegründete Firma HMD weiterreichte.