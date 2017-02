Textversion

09.02.2017 | 16:22 | (DiePresse.com)

Mittlerweile lässt sich nahezu jeder Zentimeter des eigenen Körpers mit einem technischen Gadget vermessen. Nun kann man auch die Agilität und Anzahl der Spermien zuhause, ganz privat, testen.

Seit geraumer Zeit überwachen Frauen ihre fruchtbaren Tage per App, entweder um keine Kinder zu bekommen, oder die Chancen einer Schwangerschaft zu erhöhen. Die Erfüllung des Kinderwunschs hängt aber nicht nur von der Frau ab. Das Testen des Spermiums war in der Vergangenheit immer mit einem Arztbesuch verbunden.

Heutzutage ist dafür fast nur noch das eigene Smartphone nötig und der Yo Sperm Test der Firma Medical Electronics System. Dabei handelt es sich um eine App in Kombination mit einem Aufsatz. Das Paket umfasst den Aufsatz und zwei Teststreifen. Erhältlich ist das Produkt ab 28. Februar und soll knapp 50 Dollar kosten.

Es funktioniert an sich wie beim Arzt. Eine Spermaprobe im Becher wird mit einem mitgelieferten Pulver gemischt. Ein paar Tropfen dieser Menge werden auf einen Teststreifen gegeben. Dieser wird dann in den Aufsatz geschoben und schon sieht man die eigenen Spermien am Display durch die Gegend flitzen.

Die App analysiert in wenigen Sekunden wie die Agilität und Anzahl der kleinen Schwimmer.

Bis zu diesem Punkt ist das Angebot von Yo durchaus sinnvoll. Dass von den Spermien ein Video gemacht wird und man dieses dann auch auf YouTube posten kann, oder aber auch auf Facebook, Twitter und anderen Plattformen wirkt dann doch ein wenig skurril.

Eine genaue Analyse, geschweige denn eine Beratung, wenn der "Befund" nicht das gewünschte Ergebnis bringt, sucht man vergeblich. Ein Arztbesuch wird durch das Produkt nicht ersetzt.

>>> Yo Sperm Test