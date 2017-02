Textversion

15.02.2017 | 15:11 | (DiePresse.com)

Facebook will den milliardenschweren TV-Markt anzapfen und kündigt eigene Apps für Smart-TV-Geräte an.

Zwar sträubt sich Facebook nach wie vor als Medienunternehmen bezeichnet zu werden, aber lange wird das nicht mehr möglich sein. Immerhin bereitet sich das Unternehmen darauf vor, Apps für TV-Geräte zu veröffentlichen.

Geplant sind Apps für Samsungs Smart-TV-Geräte sowie auch für den Apple-TV und den Fire-TV-Stick von Amazon. Dabei soll die Fernseher-App nicht 1:1 den Facebook-Newsfeed anzeigen, sondern lediglich die Videos. Auch die Livestreams, die über Facebook-Live online gehen, sollen angezeigt werden.

Zwar unterstützt Facebook bereits seit 2016 die Übertragung von Videos via Google Cast und Apple Air Play, aber die App ist die erste eigentständige Lösung.

Auf der Recode Code Konferenz erklärte der zuständige Facebook-Mitarbeiter Dan Rose: "Wir wollen, dass unsere User in der Lage sind, Inhalte immer dort zu konsumieren, wo sie gerade sind; egal ob am Telefon, am Computer und das TV-Gerät ist nur ein weiterer Bildschirm".

Für Facebook geht es nicht nur darum, den Usern einen Mehrwert zu bieten. Das Unternehmen hat seine Werbeeinnahmen in den letzten Monaten massiv steigern können. Besonders beim Videoangebot baut das Unternehmen massiv aus und hofft darauf den milliardenschweren TV-Markt anzapfen zu können.

Wohl auch aus diesem Grund wurde die App aktualisiert und Videos starten wieder automatisch und mit Ton, außer es ist generell stummgeschaltet, ähnlich wie bei lästiger Online-Werbung.