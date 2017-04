Textversion

14.04.2017 | 20:00 | (DiePresse.com)

Seit Monaten wird spekuliert, dass Apple wie etwa Google und mehrere Autohersteller an einem autonomen Fahrzeug arbeiten könnte.

Apple hat in Kalifornien die Erlaubnis erhalten, selbstfahrende Autos zu testen. Dies teilte die zuständige Behörde des Bundesstaates am Freitag mit. Eine Stellungnahme des Handy- und Computerherstellers lag zunächst nicht vor. In den USA haben bereits zahlreiche Unternehmen wie Google und Ford, aber auch Volkswagen und Daimler entsprechende Zulassungen erhalten. Seit Monaten wird spekuliert, dass Apple ebenfalls an einem autonomen Fahrzeug arbeiten könnte.