07.03.2017 | 15:50 | VON MATTHIAS AUER (Die Presse)

Seit kurzem steht jedem Russen ein Hektar Land im unwirtlichen aber rohstoffreichen Osten zu. Die Schatzsucher sind unterwegs - leicht macht es Moskau ihnen aber nicht.

Für 1,75 Milliarden Euro startet die OMV nun also ihr russisches Abenteuer. Um diese stolze Summe kauft sich der Konzern das Recht, in Westsibirien günstig Gas aus der Erde zu holen. Und das ist erst der Anfang, verspricht OMV-Boss Rainer Seele. Unter dem russischen Boden seien noch viele Schätze für das österreichische Unternehmen versteckt. Rainer Seele ist nicht alleine mit seinem russischen Goldrausch. Aber nicht alle müssen dafür so tief in die Tasche greifen wie er.

Seit Februar kann etwa jeder russische Staatsbürger gratis einen Hektar Land in östlichen Regionen wie Kamtschatka, Jakutien oder Magadan für sich beanspruchen. Nutzt er das Land auch drei Jahre später privat oder kommerziell, gehört es auf Lebenszeit ihm.

Zugegeben, die Bedingungen im fernen Osten Russlands sind eher unwirtlich. Stichwort: Permafrost. Trotzdem haben sich in den vergangenen Wochen weit über 40.000 Russen für ihr Stück Land angestellt. Platz gibt es genug. Auf einem Drittel des Staatsgebiets leben nur 4,5 Prozent aller Russen. Wirklicht angelockt werden sie aber von den reichen Bodenschätzen in der Region: Die großen Diamanvorkommen in Jakutien sind ebenso legendär wie die Goldminen in Magadan. So zieht es auch viele Goldschürfer in den menschenleeren Osten.

Nach fünf Metern ist Schluss

Allzu leicht macht es ihnen Moskau allerdings nicht. Prinzipiell gehören alle Rohstoffe in Russland dem Staat. Für einzelne Regionen gibt es zwar Ausnahmen, aber auch hier gilt: Keine Maschinen, kein Dynamit und auch mit der Schaufel ist nach fünf Metern Tiefe Schluss. Und sollte doch eine größere Lagerstätte gefunden werden, gehört sie...? Bingo: dem Staat.

Da hat es die OMV schon besser getroffen. Im ihrem neuen Gasfeld Juschno Russkoje wurde schon tief genug gebuddelt, das Gas strömt seit Jahren aus der Erde. Gut, verkaufen muss es die OMV dann doch wieder an den staatlichen Monopolisten Gazprom – freilich nicht zu westlichen Preisen. Lohnen sollte sich das Geschäft dennoch. Zumindest solange auch Moskau daran Gefallen findet.

E-Mails an: matthias.auer@diepresse.com