21.03.2017 | 17:14 | VON MATTHIAS AUER (Die Presse)

Die Volksrepublik steht mit über 260 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in der Kreide. Das kann rasch gefährlich werden. Für China – und für den Rest der Welt.

Wer glaubt, der Wiener Immobilienmarkt sei überhitzt, sollte sich besser einmal in China umsehen. Obwohl Peking seit dem Vorjahr hart gegen Spekulanten vorgeht und rigide Auflagen für den Immobilienkauf erlassen hat, stiegen die Preise alleine in den ersten beiden Monaten 2017 um 22,7 Prozent. So sieht eine Immobilienblase aus. Und sie ist bei weitem nicht die einzige Blase, die im Reich der Mitte aufgepumpt wird. Führt die massive Überschuldung Chinas also zur nächsten Finanzkrise? Und wer muss letztlich dafür bezahlen?



Seit Ausbruch der US-Hypothekenkrise vor mittlerweile zehn Jahren kannte die chinesische Regierung nur ein Rezept, um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wenigstens halbwegs auf Kurs zu halten: Schulden, Schulden, Schulden. Der staatlich kontrollierte Bankensektor wurde angewiesen, großzügig Darlehen zu vergeben. Das Land brauchte Konsum und Investitionen. Und wo auch das billige Geld nicht reichte, legte der Staat mit monströsen Infrastrukturprogrammen nach. Das Kreditvolumen stieg doppelt bis dreifach so schnell wie die Wirtschaftsleistung. Mit anderen Worten: Jeden Yuan an zusätzlichem BIP hat Peking mit mehr Yuan an neuen Schulden erkauft.

Der Schaden ist schon entstanden

Zurück bleibt das derzeit wohl höchste Kredit-Kartenhaus, das nebenbei auch noch als Motor der globalen Wirtschaft gilt. Internationale Experten warnen seit Monaten davor, dass China auf eine neue Finanzkrise zusteuert. In Summe stiegen die Schulden im Reich der Mitte auf über 260 Prozent der Wirtschaftsleistung, rechnete die OECD am Dienstag vor. Vor allem die Unternehmen und Haushalte hätten sich zuletzt massiv überschuldet. So stehen Firmen – vor allem dank großzügiger Staatsgarantien – mittlerweile mit 175 Prozent des BIP in der Kreide. Das ist mehr als in jeder anderen namhaften Volkswirtschaft. Vor acht Jahren lag dieser Wert noch bei 100 Prozent.

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass China tatsächlich auf eine sehr gefährliche Situation zusteuert. Wann immer das Kreditvolumen über längere Zeit schneller wuchs als die Wirtschaftsleistung, wurde es eng. Vor der großen Depression 1929, vor der Asienkrise 1997, vor dem Platzen der Hypothekenblase in Osteuropa in den späten Nullerjahren und natürlich vor der Finanzkrise 2008. Kurz vor dem Absturz stieg das Kreditvolumen stets stark. Im Boom schaut eben niemand so genau, wohin das Geld fließt – Hauptsache es fließt. Das ist im Westen so und ist in China nicht anders.

Bezahlt wird später

Im Herbst veröffentlichte die Bank für Internationalen Zahlungsverkehr bedrohliches Zahlen: Verglichen mit früheren Bankenkrisen, stehe China demnach bereits vor einer Kreditblase, so die Experten. Die Relation zwischen offenen Krediten und BIP sei in China heute deutlich höher als etwa bei der Asienkrise 1997 oder der jüngsten Immobilienkrise in den USA.

Die Regierung in Peking hat die Gefahr erkannt und müht sich, den kreditfinanzierten Boom einzudämmen. Manche haben tatsächlich Vertrauen darin, dass die Kommandowirtschaft die Blasen „in den Griff bekommen kann“. Wissen kann es niemand. Viel wichtiger ist aber: Für die Volkswirtschaft ist der Schaden bereits im Boom entstanden. Immer dann, wenn Geld in unproduktiven Projekten versickert. Wer für den Schaden aufkommen muss, wird sich erst nach dem Absturz zeigen, wenn klar wird, welche Staaten, Banken oder Pensionsfonds diesmal auf den faulen Krediten sitzen bleiben.