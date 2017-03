Textversion

29.03.2017 | 13:22 | VON MATTHIAS AUER (Die Presse)

Deutschland müht sich, den Ausverkauf seiner Industrie an China zu verhindern. Die Sorge sei verständlich, sagt der chinesische Ökonom Sitao Xu. Aber auch China habe guten Grund, vor Deutschland Angst zu haben.

China wächst noch immer viel zu schnell, warnt der chinesische Ökonom Sitao Xu im Gespräch mit der "Presse". Angst vor einer globalen Finanzkrise "Made in China" müsse dennoch niemand haben. Nicht, weil sie nicht kommen wird, sondern weil Finanzkrisen in seinen Augen "keine schlechte Sache" sind. Ein Gespräch über China, Schulden, Trump, Nordkorea und das Erfolgsrezept Paranoia.



China kauft vermehrt europäische Unternehmen, schottet sich gleichzeitig aber gegenüber ausländischen Firmen ab. Das sorgt vor allem in Deutschland für Unbehagen. Haben die Deutschen Grund, sich vor China zu fürchten?

Sitao Xu: Es gibt einen Grund, sich vor China zu fürchten. Es gibt aber auch guten Grund, sich vor Deutschland zu fürchten. Erfolgreiche Länder sind meist etwa paranoid. Ich denke aber, dass jedes Land Industriepolitik macht. Der Unterschied ist nur die Größe. Ich verstehe die Sorge der Europäer, wenn China seine Unternehmen so stark unterstützt. Da baut das Land natürlich massiv Überkapazitäten auf. Wir müssen uns aber schon die Frage stellen, ob China das auch in Hinkunft wirklich machen wird.

Sie glauben nicht daran?

Ich denke, China hat in den letzten Jahren ein paar hilfreiche Lektionen gelernt. Es gibt eine hitzige Debatte über Industriepolitik im Land und langfristig wird China nicht alle paar Jahre künstlich Überkapazitäten aufbauen können. Das wäre dumm. Manche Branchen versucht Peking ja heute schon wieder zu schrumpfen.

Mit dem Programm „Made in China 2025“ will Peking in einigen Branchen Marktführer werden. Dabei setzt es auch auf protektionistische Mittel. Ist das der richtige Weg für das Land?

Wenn man die Sache von Chinas Standpunkt aus sieht, ist klar: Die Industrie des Landes braucht ein Upgrade. China ist kein Billiglohnland mehr, also bekommt es zusehends Druck von der Kostenseite. Und auch die fortschreitende Alterung der Gesellschaft bereitet Sorgen. China muss also diesen Weg gehen. Gleichzeitig müssen wir mit dem Instrument der Industriepolitik natürlich sehr aufpassen.

Inwiefern?

Man kann einfach kein Ziel für nationale Marktanteile setzen. Das ist auch der chinesischen Führung klar. Darum hat der Premierminister auch bereits argumentiert, dass diese Ziele keine bindenden Ziele der Regierung sind, sondern Berechnungen von Think Tanks.

Das beruhigt vermutlich nur wenige. Was ist Ihre Einschätzung: Rücken nach den deutschen Mittelständlern auch vermehrt österreichische Firmen ins Visier der chinesischen Investoren?

Länder wie Österreich, Deutschland, Schweden oder die Niederlande sind sicher Vorbilder für Chinas Industrie. Die Sorge vor chinesischen Investoren verstehe ich allerdings nicht ganz. China ist kein hardcore-kommunistisches Land mehr. Die meisten Unternehmen sind einfach wegen der Rendite hier. Mit der Regierung haben sie meist nichts zu tun.

Chinas Wachstum schwächt sich ab. Dennoch gilt das Land immer noch als Zugpferd der globalen Wirtschaft. Wie lange kann Chinas diese Rolle noch einnehmen?

China hat viele Herausforderungen: die Reform des Finanzsektors, potenzielle Blasen, die Umwelt, ... Gleichzeitig hat China aber auch enormes Potenzial. Wenn man sich die Zeit seit 1949 ansieht, dann erkennt man, dass in den ersten 30 Jahren viele Schäden passiert sind. In den nächsten 30 Jahren wird es darum gehen, die Probleme zu lösen. Der wichtigste Schritt wird sein, das Wirtschaftswachstum endlich zu verlangsamen. Es gibt keinen Grund für China, so schnell zu wachsen. Wenn das abgebremst würde, wären viele Problemen einfacher zu lösen.

Hierzulande gilt es als Binsenweisheit, dass China ein Wachstum von sechs Prozent braucht, um sich weiter zu entwickeln.



Das ist nicht wahr. Und das war auch nie wahr.

Fakt ist, dass Peking das Wirtschaftswachstum teuer erkaufen muss. Die Verschuldung liegt bei über 260 Prozent des BIP. IWF und OECD warnen bereits vor neuen Finanzkrisen aus China. Wird diese Blase platzen?

Erstens sind Finanzkrisen keine schlechte Sache. Ab und an braucht es einen Reinigungsprozess, um gewisse Exzesse zu beseitigen. Das gilt auch für hoch entwickelte Länder wie etwa Schweden. Die Frage ist: Wie geht man damit um. Kurzfristig denke ich, dass China keine Finanzkrise erleben wird. Was wir bisher gesehen haben, waren Korrekturen - etwa am Aktienmarkt. So etwas könnte es in anderen Sektoren wie dem Immobiliensektor wieder geben. Aber China an sich ist ein Kreditgeber. China schuldet niemandem Geld, die Welt schuldet China Geld. Auch die Sparrate ist hoch. So ist es natürlich viel leichter, mit Problemen umzugehen. Ich denke also, auch wenn wir Bauchweh haben: China wird es überleben.

Peking hat zurückhaltend auf die Ansagen von US-Präsident Trump reagiert, der etwa hohe Importzölle gegen chinesische Waren angekündigt hat. Warum?

Ich denke, China ist ziemlich pragmatisch. Das Land hat erkannt, dass seine Beziehung mit den USA gefestigt ist. Alles, was Peking tut, um die USA zu verletzten, verletzt letztlich auch China. Die US-Unternehmen sehen das ähnlich. Trump muss einige Wahlversprechen einlösen, die Jobverluste in der Industrie eindämmen. China versteht das. China erkennt auch, dass Nordkorea eine größere Herausforderung ist, als die meisten denken. China hat keine Kontrolle über Nordkorea. Es ist also im besten Interesse, wenn die USA und China enger zusammenarbeiten statt einander Steine in den Weg zu legen.