28.12.2016 | 14:31 | (DiePresse.com)

In Wien geht damit am Freitag voraussichtlich ein erfolgreiches Börsenjahr zu Ende.

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei geringen Volumen mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.635,97 Punkten errechnet, das ist ein zaghaftes Plus von 2,26 Punkten bzw. 0,09 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,02 Prozent, FTSE/London +0,43 Prozent und CAC-40/Paris -0,03 Prozent.

Wie bereits am Vortag bewegt sich der ATX in einem sehr ruhigen internationalen Börsenumfeld fast nicht. Am Dienstag hatte der heimische Leitindex prozentuell unverändert geschlossen. In Wien geht damit am Freitag voraussichtlich ein erfolgreiches Börsenjahr zu Ende. Der ATX steht aktuell bei einem Jahresgewinn 2016 von etwa zehn Prozent.

Bankwerte negativ

Zum heimischen Markt liegt am Berichtstag keine Meldungslage vor. Bei den Bankenwerten Erste Group (minus 0,8 Prozent) und Raiffeisen Bank International (minus 0,4 Prozent) gibt es negative Vorzeichen zu sehen. Die Erste Group steht damit vor einem schwachen Börsenjahr 2016 mit einem Jahresverlust von bis dato einem Prozent. Die Raiffeisen-Papiere verteuerten sich 2016 hingegen um etwa 30 Prozent auf aktuell 17,69 Euro. Im Jahr 2008 tendierten die RBI-Titel aber noch klar über der Marke von 100 Euro.

Weit oben auf der Kursliste präsentierten sich voestalpine mit einem Tageszuwachs von 1,20 Prozent. Wienerberger konnten um 0,8 Prozent zulegen und OMV steigerten sich um 0,3 Prozent.

Porr setzt sich an Spitze der Kursliste

Die Porr-Aktie kletterte mit plus 2,6 Prozent an die Spitze der Kursliste. Dahinter gewannen UBM-Anteilsscheine um 1,3 Prozent. Do&Co-Papiere bauten ein Plus von 1,1 Prozent. Die Aktie blickt aber auf ein tiefrotes Börsenjahr zurück mit einem bisherigen Abschlag von 38 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.00 Uhr bei 2.642,30 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsstart bei 2.625,24 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 1.334,07 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 19 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.833.111 (Vortag: 2.775.614) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 62,68 (47,08) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 130.955 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,91 Mio. Euro entspricht.