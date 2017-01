Textversion

09.01.2017 | 06:46 | (DiePresse.com)

In Frankfurt soll es einfacher und kostengünstiger werden, mit chinesischen Wertpapiere zu handeln.

Chinesische Unternehmen könnten nach Angaben der Börse in Shanghai in diesem Jahr die Erlaubnis erhalten, Aktien in Frankfurt auszugeben. Sie gehe davon aus, dass das Vorhaben in Einklang mit den Regelungen für den deutschen Aktienmarkt stehe, erklärte die Shanghai Stock Exchange (SSE). Die deutsche und die chinesische Regulierungsbehörde müssen den Plänen noch zustimmen.



Die deutsch-chinesische Börse (CEINEX) prüft derzeit Pläne zur Emission sogenannter "D-Shares" - Aktien in China registrierter Unternehmen, die in Frankfurt gehandelt werden sollen. An der CEINEX ist neben der SSE und der China Financial Futures Exchange auch die Deutsche Börse beteiligt. Mit der Ausgabe von Aktien könnten chinesische Unternehmen ihr Profil in Europa schärfen.