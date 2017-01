Textversion

09.01.2017 | 07:46 | (DiePresse.com)

Im vergangene Jahr hat die SNB einen Gewinn von mehr als 24 Milliarden Franken gemacht.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von voraussichtlich mehr als 24 Milliarden Franken verbucht. Grund dafür waren vor allem Wertzuwächse in dem umfangreichen Devisenportfolio, die allein mit 19 Milliarden Franken zu Buche schlugen, wie die SNB am Montag mitteilte. Die Notenbank kauft regelmäßig Euro oder Dollar, um damit den Franken zu schwächen und die Wirtschaft zu stützen. Das Geld investiert sie in Aktien oder Anleihen und zählt damit mittlerweile zu den großen Investoren an der Wall Street.

Für die Eigentümer der SNB sind das gute Nachrichten: Sie sollen eine Dividende von 15 Franken je Aktie erhalten. An Bund und Kantone dürften zudem rund 1,5 Milliarden Franken fließen. Mit einem Teil ihrer Gewinne polstert die SNB angesichts ihrer wachsenden Bilanz auch die Puffer gegen mögliche Verluste auf und erhöht die Rückstellungen für ihre Währungsreserven.

2015 hatten Wertverluste in den Portfolio zu einem Rekordverlust von 23,3 Milliarden Franken geführt.