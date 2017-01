Textversion

09.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Barclays rät Anlegern, bei Rohstoffen 2017 den Blick für das Unerwartete zu schärfen. Gerade auf politischer Ebene drohen Störfeuer.

Wien. Auf dem Rohstoffsektor könnte das Jahr 2017 unruhig werden. Eine solche Prognose gibt jedenfalls die Bank Barclays ab. Sie prophezeit eine hohe Wahrscheinlichkeit für Störfeuer an den Märkten von Energie bis Metall. Dabei geht die Gefahr von „Schwarzen Schwänen“, wie schwer prognostizierbare Ereignisse genannt werden, gar nicht so sehr von der Wirtschaft, sondern von der Politik aus: Die Liste potenzieller Gefahrenherde reicht laut Barclays von einem Zahlungsausfall in Venezuela über Aufstände in Chile bis hin zu einem Handelskrieg mit China.

„Die neue Politik des Populismus und protektionistische Handelspolitiken bergen das Potenzial, weltweit Angebot und Nachfrage für verschiedene Rohstoffe zu stören“, erklären die Analysten in einem Bericht. Es bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ für Marktstörungen.

Über ein Dutzend Szenarien

Im Vorjahr wiesen Rohstoffe ihren ersten Jahresgewinn seit 2010 auf. Hintergrund war die Erholung an den Energiemärkten und die Reaktion der Anleger auf unerwartete politische Ereignisse wie den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und das Votum der Briten für einen Austritt aus der EU. Barclays vertritt die Meinung, dass die Märkte auch heuer auf irgendeine Weise überrascht werden dürften. „Schwarze-Schwan-Ereignisse nehmen verschiedenste Formen an, und die Märkte können Jahre brauchen oder nur einen Moment, um sie einzupreisen“, schreiben die Analysten: „China, Russland, der Nahe Osten und die Türkei werden den Rohstoffkomplex 2017 wahrscheinlich überraschen.“ Die Bank nennt mehr als ein Dutzend Schwarze-Schwan-Szenarien und teilt diese auf in Gefahren für das Angebot – etwa ein Förderausfall in Venezuela nach einer Staatspleite. Und für die Nachfrage – wie eine unerwartete Konjunkturabkühlung in China, das außerdem in einen Handelskrieg mit den USA geraten könnte. Barclays verweist auch auf sogenannte Transit-Bedrohungen, also Risken für wichtige Versorgungswege im Rohstoffhandel wie im Südchinesischen Meer.

Die gefährdeten Beziehungen zwischen den USA und dem Iran stehen übrigens ganz oben auf der Liste von Barclays. Mögliche Ausschreitungen in Chile nach den Parlamentswahlen 2017 wiederum könnten die Kupferproduktion gefährden. Und in Europa könnte dem Bericht zufolge ein „aggressives“ Russland weiter in die Ukraine vorstoßen, was die Eisenerzförderung belaste. (Bloomberg/red.)