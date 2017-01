Textversion

10.01.2017 | 14:19 | Leo Himmelbauer, Ann Kathrin Hermes (DiePresse.com)

Wer sein Geld in Gold und Silber angelegt hat, ist im Vorjahr gut gefahren. Noch besser dran war freilich, wer bei seinem Investment die richtige Aktie erwischt hat.

Wird die Aufwärtsentwicklung an den Aktienmärkten anhalten? Diese Frage ist ein Dauerbrenner, denn wer sein Geld anlegt, ist gut beraten, die richtige Antwort zu finden. Im Nachhinein betrachtet ist das Jahr 2016 für Aktienanleger zufriedenstellend gelaufen. Die Top-Papiere an der Wiener Börse schnitten mit einer Performance von im Schnitt plus 9,2 Prozent sogar besser ab als die Top-Aktien im Frankfurter Leitindex DAX (plus 6,9 Prozent).

Wer Anfang des Vorjahres etwa 1000 Euro in Papiere des deutschen Sportaktikelkonzerns Adidas investierte, konnte (inklusive Dividenden) einen Ertrag von knapp 700 Euro erzielen.

Weil Adidas im Vorjahr von Sport-Großeignissen wie der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und den Olympischen Sommerspielen in Brasilien profitierte, ist anzunehmen, dass die Bäume heuer nicht mehr in den Himmel wachsen. Und auch für den Topperfomer an der Wiener Börse, den oberösterreichischen Faserkonzern Lenzing, ist nach einem bemerkenswerten Rekordhoch und rund drei Milliarden Euro Börsewert die Luft nach oben schon erheblich dünner geworden. Analysten räumen dem Papier derzeit nur noch ein paar Prozent Kurspotenzial ein.

Die Aktienexperten von Erste Bank und Raiffeisen erwarten, dass der Wiener Leitindex ATX heuer auf 2800 bis 2850 Punkte steigen wird. Ausgehend von den aktuell rund 2650 Punkten wäre das ein Zugewinn von fünf bis sieben Prozent.

Die Größe eines Unternehmens mag beeindrucken, auf die Investment-Entscheidung sollte sie allerdings keinen Einfluss haben. Das mit 625 Milliarden Dollar Börsewert weltweit teuerste Unternehmen, iPhone-Hersteller Apple, hat seinen Anlegern im Vorjahr "nur" einen Kursgewinn von 10,3 Prozent eingebracht. Das soziale Netzwerk Facebook, an der Börse 360 Milliarden Dollar wert, legte an der Börse um magere 8,2 Prozent zu.

Topperformer im weltweit wichtigsten Aktienindex, dem Dow Jones, war überraschend das Papier des Baumaschinenherstellers Caterpillar. Es legte um gleich 40 Prozent zu. Beflügelt wurde der Höhenflug durch den überraschenden Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen.

Wer nicht risikofreudig ist und weder in Aktien, Rohstoffe oder Anleihen investieren möchte, kann sein Geld auch ein Sparbuch legen. Zu gewinnen gibt es dabei nichts. Hätte man im Vorjahr 1000 Euro am Sparbuch liegen gehabt, hätte man sechs Euro verloren.

