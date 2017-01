Textversion

Das Schweizer Gesundheitsunternehmen Actelion steht in "exklusiven" Gesprächen mit dem US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson (J&J) und Actelion haben sich nach Berichten aus informierten Kreisen auf einen vorläufigen Übernahmepreis für das schweizerische Pharmaunternehmen geeinigt. Derzeit werde aber weiter über den Wert einer abzuspaltenden Einheit verhandelt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Transaktion.

Die Einheit würde die Forschungs- und Entwicklungsteile (R&D) von Actelion enthalten.

Actelion (an der Börse aktuell 24,6 Milliarden Franken wert) steht seit kurz vor Weihnachten in "exklusiven" Gesprächen mit dem US-Gesundheitskonzern, nachdem zuvor eine erste Verhandlungsrunde gescheitert war. Was genau ausgegliedert würde und welchen Anteil daran die Actelion-Aktionäre behalten könnten, sei weiterhin Gegenstand der Diskussionen zwischen dem Management beider Konzerne, hieß es in den Kreisen weiter.