12.01.2017 | 12:37 | (DiePresse.com)

Die Bank Austria-Mutter UniCredit nimmt Anlauf für eine Kapitalerhöhung um 13 Milliarden Euro.

UniCredits Verwaltungsratschef Giuseppe Vita hat zu Beginn der Hauptversammlung der Bank Austria-Mutter die Aktionäre zur Beteiligung an der Kapitalerhöhung im Wert von 13 Milliarden Euro aufgerufen. Die Kapitalaufstockung bezeichnete er als "mutige Operation".

"Der Markt erfordert eine entschlossene Trendwende und das können wir nicht ignorieren", sagte Vita. Mit einer stärkeren Kapitaldecke könne die Bank den Entwicklungen besser Stand halten. UniCredit werde jedoch seiner gesamteuropäische Dimension treu bleiben. "Wir vertrauen Europas Potenzial", kommentierte Vita.

In den nächsten drei Jahren werde UniCredit weiterhin ihre Entwicklung fortsetzen und die Stärkung der Kapitaldecke sei eine ausschlaggebende Bedingung dazu. "Wir haben beschlossen, allein auf unsere Kräfte zu vertrauen, um diese Phase des Wandels zu bewältigen", so Vita. Der Markt vertraue UniCredits Entwicklungsplan, wie der positive Trend der Aktie in den letzten Wochen bezeuge.

UniCredits CEO Jean-Pierre Mustier stellte den Aktionären die Grundlinien des Entwicklungsplans vor. Die Bank wolle sich in den nächsten Jahren von notleidenden Krediten im Wert von 23,7 Milliarden Euro trennen. Die Kapitalerhöhung erfordere zwar von den Aktionären Opfer, sie sei jedoch für den Neustart der Bank von ausschlaggebender Bedeutung. 2017 werde ein durchaus wichtiges Jahr für die Bank sein.