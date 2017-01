Textversion

13.01.2017 | 12:44 | (DiePresse.com)

Die Immofinanz-Aktie verliert nach dem Pricing einer Wandelanleihe 6,52 Prozent. Agrana führt die Kursliste an.

Die Wiener Börse hat am Freitag zu Mittag knapp behauptet tendiert. Der ATX notierte um 12.00 Uhr mit 2.666,11 Punkten und einem Minus von 4,5 Punkten bzw. 0,17 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,54 Prozent, FTSE/London +0,25 und CAC-40/Paris +0,82 Prozent.

Belastet wurde der ATX von den starken Verlusten der Immofinanz-Aktie. Bis zu Mittag fiel die Aktie bei hohem Volumen um 6,52 Prozent auf 1,72 Euro. Gut die Hälfte des Handelsvolumens im prime market entfiel allein auf die Immofinanz.

Die Immofinanz hat das Pricing für eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von 300 Mio. Euro, fällig im Jahr 2024, vorgenommen. Die Wandelschuldverschreibung ist zunächst in 125,4 Millionen nennwertlose Immofinanz-Stückaktien wandelbar, was etwa 12,84 Prozent des derzeit ausstehenden Grundkapitals der Immofinanz entspricht. Das endgültige Emissionsvolumen hängt von der Annahmequote des gleichzeitig durchgeführten Wandlungsangebots auf ausstehende Wandelschuldverschreibungen, fällig 2018, ab.

Lenzing gesucht

Die größten Gewinner im prime market waren nach positiven Analystenstimmen Agrana mit einem Plus von 3,02 Prozent auf 122,70 Euro. Die Agrana-Aktie hatte bereits am Vortag nach Meldung von gut aufgenommenen Ergebnissen stärker zugelegt. Die Analysten der RCB haben ihr Kursziel für die Aktie in Reaktion auf die Zahlen von 126 auf 136 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung "buy" bestätigt. Die Berenberg-Analysten haben ihr Kursziel von 113 auf 140 Euro und ihre Empfehlung von "hold" auf "buy" angehoben

Bei gutem Volumen gesucht waren auch Lenzing und stiegen um 2,57 Prozent auf 113,70 Euro. Warimpex gewannen bei moderaten Umsätzen 3,00 Prozent auf 0,89 Euro.

Neue Impulse werden jetzt von den am Nachmittag anstehenden Veröffentlichungen von Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten in den USA erwartet. Angesetzt sind Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und den Erzeugerpreisen sowie der Michigan Sentiment-Index. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten sind von den Daten keine negativen Überraschungen zu erwarten. Auch die Ergebnis-Berichtssaison nimmt Fahrt auf, am Freitag stehen Quartalszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und der Bank of America an.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX knapp nach Sitzungsbeginn bei 2.674,00 Punkten, das Tagestief erreichte der Index kurz danach gegen bei 2.653,45 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,11 Prozent tiefer bei 1.354,60 Punkten. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 20.324.681 (Vortag: 2.629.698) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 115,84 (64,30) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Immofinanz mit 19.219.934 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 65,97 Mio. Euro entspricht.