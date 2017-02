Textversion

07.02.2017 | 14:23 | (DiePresse.com)

Noch haben die Briten die EU und Zollunion nicht verlassen, doch ihr angedrohter Abschied hat Autobauer Opel bereits kräftig das Geschäft vermiest.

Der Autobauer Opel ist auch 2016 nicht aus den roten Zahlen herausgekommen. Die US-Mutter General Motors (GM) wies am Dienstag für ihr Europa-Geschäft einen Jahresverlust von 257 Millionen Dollar aus. Das ist zwar eine Verbesserung von rund 600 Millionen Dollar gegenüber 2015. Opel wollte aber erstmals seit 1999 wieder die Gewinnschwelle erreichen. Dass es dazu nicht kam, lag nach Angaben von Opel-Chef Karl-Thomas Neumann am Referendum der Briten für einen Austritt aus der EU: "Unser Kurs stimmt: Ohne das Brexit-Votum und den Absturz des britischen Pfunds hätten wir ein positives Jahresergebnis erzielt." Trotz des Verlustes sei es das beste Quartal für GM Europa in der Geschichte gewesen und zudem das beste Jahresergebnis seit zehn Jahren.

Im Gesamtkonzern steigerte GM als weltweit drittgrößter Autobauer hinter Volkswagen und Toyota den Umsatz im Schlussquartal um knapp elf Prozent auf 43,9 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr gab es ein Plus von 9,2 Prozent auf 166,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn 2016 lag mit 9,4 Milliarden Dollar gleichwohl 2,7 Prozent unter dem Vorjahr. GM kündigte an, sein Programm zur Kosten-Einsparung für den Zeitraum 2015 bis 2018 um eine Milliarde auf 6,5 Milliarden Dollar auszuweiten.