08.02.2017 | 14:36 | (DiePresse.com)

Im Verlauf wendete der ATX wieder ins Minus, nachdem sich auch an den europäischen Leitbörsen die Stimmung eingetrübt hatte.

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.707,02 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 5,74 Punkten bzw. 0,21 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,09 Prozent, FTSE/London -0,12 Prozent und CAC-40/Paris +0,25 Prozent. Im Verlauf wendete der ATX wieder ins Minus, nachdem sich auch an den europäischen Leitbörsen die Stimmung eingetrübt hatte. Weitere Handelsimpulse werden im Verlauf von der Stimmung an der Wall Street erwartet, nachdem die US-Börsen am Vortag neue Rekordhochs markiert hatten.

RBI gibt weiter ab

Bei den heimischen Schwergewichten gab es bei der voestalpine ein klares Minus von 1,9 Prozent zu sehen. Am morgigen Donnerstag wird das Unternehmen Drittquartalszahlen für das laufende Geschäftsjahr vorlegen. Analysten erwarten im Vorfeld ein kleines Umsatzplus und einen deutlichen Anstieg bei den Ergebniskennzahlen der voest.

Im Finanzbereich schwächten sich Raiffeisen Bank International um 1,6 Prozent ab. Erste Group konnten sich hingegen im Plus behaupten und gewannen 0,3 Prozent an Kurswert.

Mit rückläufigen Rohölpreisen im Blick kamen auch die Ölwerte zurück. Schoeller-Bleckmann ermäßigten sich um 1,4 Prozent und OMV büßten 0,7 Prozent ein.

Palfinger im Plus

Die Palfinger-Aktie steigerte sich hingegen um weitere 1,2 Prozent auf 33,00 Euro. Die Papiere des Kranherstellers haben bereits am Vortag in Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen klar zugelegt. Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben im Zuge der guten Ergebnisse nun ihr Kursziel für die Palfinger-Aktien von 35,6 Euro auf 37,0 Euro angehoben und die Kaufempfehlung "Buy" bekräftigt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.00 Uhr bei 2.725,67 Punkten, das Tagestief lag um etwa 10.00 Uhr bei 2.704,65 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 1.379,37 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 19 Titel mit höheren Kursen, 19 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 3.141.914 (Vortag: 2.422.702) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 85,05 (68,89) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 372.383 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 21,68 Mio. Euro entspricht.