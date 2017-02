Textversion

08.02.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Steigende Rohstoffpreise halfen dem Minenbetreiber zu einem Gewinnplus.

Sydney. Die Rohstoffbranche erholt sich langsam vom schweren Preisverfall der vergangenen Jahre. Der weltweit zweitgrößte Bergbaukonzern Rio Tinto hat im Vorjahr den Gewinn nach bereinigter Rechnung um zwölf Prozent auf 5,1 Mrd. US-Dollar gesteigert, wie das australische Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Das war mehr als von Analysten vorausgesagt und zudem das erste Gewinnplus seit 2013. Das Unternehmen will eine Dividende von 1,7 Dollar je Aktie auszahlen. Auch das ist mehr als erwartet, wenngleich auch weniger als im Vorjahr.

Zudem sollen Aktien im Wert von 500 Millionen Dollar zurückgekauft werden. Solche Maßnahmen treiben normalerweise den Kurs. Die Ankündigungen sorgten für Freude an der Börse. In London notierte die Rio-Tinto-Aktie drei Prozent im Plus. Seit einem Jahr hat sie sich mehr als verdoppelt. Zuvor war das Papier tief abgestürzt. Der Verfall der Rohstoffpreise hatte zahlreiche Bergbaukonzerne gezwungen, Projekte abzublasen, Vermögenswerte zu verkaufen und Kosten zu senken. Auch Rio Tinto war im Vorjahr mit dem Abbau von Schulden beschäftigt und fuhr einen Sparkurs.

Eisenerz verteuerte sich

Nun kam dem Unternehmen die Erholung der Rohstoffpreise zupass: 2016 schoss allein der Preis für Eisenerz, eines der Hauptprodukte von Rio Tinto, um 81 Prozent in die Höhe. Grund war eine höhere Nachfrage aus China.

Als der neue Chef Jean-Sebastien Jacques im Juli das Ruder von Sam Walsh übernahm, kündigte er an, künftig mehr in bestehende Projekte zu investieren, als Übernahmen anzustreben. „Wir haben 2017 in guter Form begonnen“, erklärte er nun.

Das Jahr bringt aber Ungewissheiten für Rio Tinto und seine Konkurrenten BHP Billiton und Vale: Manche Experten erwarten, dass die Rohstoffpreise wieder sinken, weil ein günstig produziertes zusätzliches Angebot aus Brasilien und Australien auf den Markt kommt. Die Analysten sind dennoch überwiegend positiv gestimmt: 16 raten zum Kauf der Rio-Tinto-Aktie, zehn sehen das Papier neutral und vier empfehlen den Verkauf. (Bloomberg/Reuters/b. l.)