10.02.2017 | 08:43 | (DiePresse.com)

Trumps Ankündigung von Steuerplänen kommt auch in Asien gut an. Ebenso geben China-Handelsdaten den Märkten in Fernost ebenfalls Rückenwind.

Hoffnungen auf Steuersenkungen in den USA haben die Aktienmärkte in Fernost zum Wochenausklang in Schwung gebracht. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, in den nächsten Wochen größere Steuerpläne vorzulegen, ermutigte am Freitag auch die Anleger in Fernost. Fest im Blick hatten die Investoren zudem den Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Washington, wo er im Tagesverlauf mit Trump zusammenkommen sollte. Zu den Gesprächsthemen dürften Handels-, Währungs- und Verteidigungspolitik gehören. An den Asien-Börsen sorgten zudem die jüngsten Konjunkturdaten aus China für gute Stimmung. Die Volksrepublik steigerte ihre Exporte im Januar überraschend

kräftig.

Der Tokioter Leitindex Nikkei mit seinen 225 führenden Werten schloss 2,5 Prozent höher bei 19.378 Punkten. Die Investoren setzen nach Trumps Ankündigung auf erste konkrete Details zu den Vorstellungen, wie der neue Präsident mit seiner Wirtschaftspolitik die US-Konjunktur ankurbeln will.

Der Republikaner hatte im Wahlkampf steuerliche Vergünstigungen,

Deregulierung und Infrastrukturprogramme versprochen, ist Einzelheiten aber bislang schuldig geblieben.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,5 Prozent zu und erreichte so den höchsten Wert seit 18 Monaten. Hier kamen die wichtigsten Impulse von den unerwartet soliden Handelsdaten aus Peking:

Chinas Exporte legten demnach binnen Jahresfrist um 7,9 Prozent zu. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 3,3 Prozent gerechnet.