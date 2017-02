Textversion

10.02.2017 | 12:16 | (DiePresse.com)

Unerwartet positive Konjunkturdaten aus der Eurozone liefern keinen Auftrieb - voestalpine an der ATX-Spitze

Die Wiener Börse ist nach Gewinnen am Vortag heute, Freitag, zu Mittag zur Hängepartie der Woche zurückgekehrt. Bei schwachem Volumen tendierte der ATX marginal schwächer. Auf Wochensicht deutet sich ebenfalls ein Nullsummenspiel an. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.735,43 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 2,06 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,30 Prozent, FTSE-100/London +0,28 Prozent und CAC-40/Paris +0,10 Prozent.

Auch weitere europäische Leitbörsen tendierten in enger Bandbreite. Unerwartet positive Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten den Indizes keinen Auftrieb verleihen. Zwar hatten die Daten zur französischen Industrieproduktion enttäuscht, allerdings ist die Produktion in Italien im Dezember überraschend um 1,4 gestiegen. Auch die Produktion in Großbritannien überraschte positiv mit einem Wachstum von 2,1 Prozent. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet.

voestalpine macht Minus wett

Bei den Einzelwerten kletterten voestalpine mit plus 2,14 Prozent bei 38,94 Euro an die Spitze des ATX. Am Vortag war der Linzer Stahlkonzern noch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal hatten etwas enttäuscht, allerdings war der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt worden. Zudem hält voestalpine am Ausbau ihrer Aktivitäten in Mexiko zur Belieferung von amerikanischen Werken fest.

Auf der Verliererseite präsentierten sich die Immobilienwerte. Buwog gaben trotz eines positiven Analystenkommentars 1,51 Prozent auf 22,67 Euro ab. Der Immobilienkonzern befindet sich als einziger österreichischer Wert auf der "Top Pick"-Empfehlungsliste der Baader Bank. Die Buwog werde von ihrem Entwicklungsgeschäft in den nächsten Jahren deutlich profitieren, konstatierten die Baader-Analysten. Ebenso fielen CA Immo um 0,90 Prozent auf 18,65 Euro sowie s Immo um 0,44 Prozent auf 11,29 Euro.

Flughafen mit mehr Passagieren

Außerdem stiegen die Werte der Flughafen Wien AG um 0,36 Prozent auf 26,59 Euro. Der Flughafenbetreiber verzeichnete im Jänner ein Passagierwachstum von 10,8 Prozent auf 1,77 Millionen Fluggäste. Am Wiener Flughafen stieg das Passagieraufkommen um 7,9 Prozent auf 1,44 Millionen Reisende. Etwas getrübt wurden die Zahlen von der Nachricht, dass das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) den Antrag zur Errichtung und zum Betrieb der dritten Flughafenpiste am Vienna International Airport in Schwechat abgewiesen hat. Der Konzern will nun beim Verwaltungsgerichtshof gegen die Entscheidung vorgehen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.747,13 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.16 Uhr bei 2.731,33 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,01 Prozent tiefer bei 1.393,05 Punkten. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 2.181.649 (Vortag: 2.310.234) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 61,56 (79,60) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 350.936 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 15,04 Mio. Euro entspricht.