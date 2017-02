Textversion

13.02.2017 | 14:42 | (DiePresse.com)

Die Wiener Börse hat heute, am Montagnachmittag, ihre Gewinne im Verlauf noch etwas ausgebaut. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.783,90 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 24,91 Punkten bzw. 0,90 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,89 Prozent, FTSE-100/London +0,14 Prozent und CAC-40/Paris +1,18 Prozent.

Der Handel blieb dabei in Wien wie auch an den übrigen Handelsplätzen recht impulsarm. Börsianer berichteten von einer positiveren Grundstimmung, nachdem US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Japans Premier Shinzo Abe konzilianter aufgetreten war. Zudem hoffen viele Investoren auf Trumps vollmundige Steuerversprechungen, hieß es.

Wesentliche Konjunkturdaten stehen unterdessen zum Wochenauftakt nicht auf der Agenda. Im weiteren Wochenverlauf stehen Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone und zu den US-Erzeugerpreisen an. Daten zu Verbraucherpreisen, Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion in den USA folgen dann zur Wochenmitte.

Voestalpine führt Kursliste an

Zu den größten Tagesgewinnern an der Wiener Börse zählten im Verlauf voestalpine mit plus 2,30 Prozent auf 40,97 Euro. Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben nach der Zahlenvorlage in der vergangenen Woche ihre Empfehlung für die Aktien der voestalpine mit "Neutral" bestätigt. Auch ihr Kursziel ließen die Experten unverändert auf 45,00 Euro.

Auch für Buwog-Papiere (plus 2,16 Prozent) lief der Handel gut. Keine klare Richtung fanden die Bankaktien Erste Group (plus 2,61 Prozent) und Raiffeisen (minus 0,82 Prozent).

EVN vergleicht sich in Bulgarien

Schwächer zeigten sich Flughafen Wien mit minus 0,78 Prozent bei 26,25 Euro. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) sehen das jüngste Nein des Bundesverwaltungsgerichtshofs zum Bau einer dritten Piste als positiv. Dieses würde dem Airport Baukosten ersparen, zudem sei der Bedarf für noch eine Piste fraglich. Die Analysten sprachen ihre Kaufempfehlung "Buy" (zuvor "Hold") aus und hoben das Kursziel von 28 auf 31 Euro.

EVN legten 1,22 Prozent zu. Der niederösterreichische Energieversorger hat mit der staatlichen bulgarischen Stromgesellschaft NEK zu strittigen Fragen einen außergerichtlichen Vergleich erzielt. Daraus ergibt sich im zweiten Quartal der Periode 2016/17 für die EVN ein positiver Effekt auf das Konzernergebnis in Höhe von rund 38 Mio. Euro, teilte der niederösterreichische Versorger mit. Der positive Effekt auf das Konzernergebnis ergibt sich aus der Zuschreibung der in dem Zusammenhang in der Vergangenheit wertberichtigten Forderungen und Verzugszinsen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 13.38 Uhr bei 2.786,81 Punkten, das Tagestief lag zur Eröffnung bei 2.752,73 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 1.414,29 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 19 Titel mit höheren Kursen, 19 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 3.571.044 (Vortag: 3.304.606) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 119,60 (98,50) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 290.087 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 23,72 Mio. Euro entspricht.