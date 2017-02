Textversion

15.02.2017 | 12:30 | (DiePresse.com)

Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Mittagshandel freundlich. Impulse für den Aktienhandel könnten im Tagesverlauf vor allem US-Inflationsdaten für Jänner liefern.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Mittagshandel weiter leicht im Plus tendiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.795,72 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 3,24 Punkten bzw. 0,12 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,26 Prozent, FTSE/London +0,34 und CAC-40/Paris +0,38 Prozent.

Im Eröffnungshandel war der heimische Leitindex erstmals seit über fünfeinhalb Jahren über die Marke von 2.800 Zähler gesprungen. Zuletzt hatte er im Juli 2011 so hoch notiert. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Mittagshandel freundlich. Impulse für den Aktienhandel könnten im Tagesverlauf vor allem US-Inflationsdaten für Jänner liefern. Zudem steht der zweite Tag der Anhörung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Kongress auf der Agenda.

Lenzing weiter im Plus

Bei den Einzelwerten führten RHI (plus 2,38 Prozent auf 23,90 Euro) und Lenzing (plus 1,69 Prozent auf 147,20 Euro) den Leitindex an. Im breiter gefassten ATX Prime knüpften FACC mit plus 1,47 Prozent auf 6,40 Euro an ihre Vortagesgewinne an. Am Dienstag hatte der Luftfahrtszulieferer mitgeteilt, dass der zuvor interimistische Konzernchef Robert Machtlinger dauerhaft an der Unternehmensspitze bleiben wird.

Polytec hingegen gaben 0,39 Prozent auf 13,90 Euro nach. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben die Titel des Autozulieferers von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem jüngsten Kursanstieg gebe es nicht mehr das notwendige Aufwärtspotenzial für eine Kaufempfehlung, hieß es zur Begründung. Das Kursziel wurde jedoch von 12,00 auf 15,50 Euro angehoben.

OMV notierten im Vorfeld ihrer Zahlenvorlage am Donnerstag um 0,33 Prozent tiefer bei 33,28 Euro. Der heimische Öl- und Gaskonzern wird vorbörslich Geschäftszahlen für 2016 veröffentlichen. Daneben steht auch bei Do&Co eine Zahlenpräsentation am Programm. Das Cateringunternehmen wird Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2016/17 vorlegen. Im Mittagshandel notierten Do&Co um 0,26 Prozent tiefer bei 62,50 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach 9.05 Uhr bei 2.803,01 Punkten, das Tagestief kurz nach Handelsbeginn bei 2.792,54 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,14 Prozent höher bei 1.419,84 Punkten. Im prime market zeigten sich 29 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 2.393.684 (Vortag: 1.806.904) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 68,96 (52,97) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 223.974 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 13,50 Mio. Euro entspricht.