16.02.2017 | 07:18 | (DiePresse.com)

Ein brummendes Derivategeschäft hat der Deutschen Börse im vergangenen Jahr Rückenwind verliehen.

Der bereinigte Gewinn der Deutschen Börse stieg im Vorjahr um 14 Prozent auf 811 Millionen Euro, wie Deutschlands größter Börsenbetreiber am Mittwochabend mitteilte. Wegen steigender Zinsen in den USA legte die Derivatesparte Eurex, der wichtigste Geschäftsbereich des Unternehmens, kräftig zu. Außerdem verbuchte die Wertpapierverwahrtochter Clearstream höhere Zinserträge. Von der guten Entwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren: Das Unternehmen aus Eschborn bei Frankfurt will die Dividende um zehn Cent auf 2,35 Euro je Aktie anheben.

Die Deutsche Börse habe im vergangenen Jahr nicht nur Fortschritte beim geplanten Zusammenschluss mit der London Stock Exchange (LSE) gemacht, sondern auch andere Wachstumsinitiativen vorangetrieben, sagte Vorstandschef Carsten Kengeter. Schon im Herbst 2015 hatte der Konzern beispielsweise die Devisenhandelsplattform 360T übernommen. Zudem intensivierte Kengeter die Zusammenarbeit von Eurex und Clearstream.

Für das laufende Jahr peilt die Deutsche Börse erneut einen Anstieg des bereinigten Gewinns um zehn bis 15 Prozent an. Der Konzern drücke im Rahmen eines 2015 eingeleiteten Umbauprogramms seine Kosten und werde 2017 noch effektiver arbeiten, erklärte Finanzchef Gregor Pottmeyer. Zudem rechne er mit einer weiteren Verbesserung des "zyklischen Umfelds". Die Nettoerlöse, die im vergangenen Jahr um acht Prozent auf 2,39 Milliarden Euro stiegen, sollen erneut um fünf bis zehn Prozent zulegen.

Fusion kostet viel Geld

2016 fielen bei der Deutschen Börse einmalige Kosten von 143 Millionen Euro an, der Großteil davon für die LSE-Fusion. Sie muss spätestens bis Ende Juni eingetütet werden. Ob die EU-Kommission und die hessische Börsenaufsicht grünes Licht für den gut 25 Milliarden Euro schweren Deal geben, steht allerdings in den Sternen. Das Land Hessen sieht es vor allem kritisch, dass die Holdinggesellschaft der Mega-Börse laut derzeitigen Planungen trotz Brexit in London angesiedelt werden soll. Analysten beziffern die Chancen, dass der Deal am Ende durchgeht, mittlerweile auf weniger als 50 Prozent.

Unter Druck steht Deutsche-Börse-Chef Kengeter außerdem aufgrund von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Insider-Handel. Der 49-Jährige hatte im Dezember 2015, gut zwei Monate vor Bekanntwerden der LSE-Fusionsgespräche, in großem Stil Aktien des Unternehmens gekauft. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der ehemalige Investmentbanker damals bereits über den LSE-Deal verhandelte, und durchsuchte deshalb Anfang des Monats sein Büro in Eschborn sowie seine Privatwohnung in Frankfurt. Aufsichtsratschef Joachim Faber hat die Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. Über die LSE-Fusion sei erst ab der zweiten Januarhälfte 2016 verhandelt worden. Kengeter hat am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz die Möglichkeit, sich selbst zu den Vorwürfen und zum Fortgang der LSE-Fusion zu äußern.

Freude bereitete Kengeter im vergangenen Jahr vor allem die Derivate-Tochter Eurex, die ihren bereinigten Betriebsgewinn (Ebit) um gut ein Viertel auf 541 Millionen Euro ausbaute. Sie profitierte vor allem von einer Belebung im lukrativen Handel mit Zinsderivaten sowie von der guten Entwicklung der Leipziger Energiebörse EEX. Auch Clearstream und das Marktdatengeschäft legten zu. Im Kassamarkt brach der Betriebsgewinn dagegen um rund ein Drittel ein, weil sich viele Investoren seit dem Brexit-Referendum im Aktienhandel zurückhalten. Über eine ähnliche Entwicklung hatte zuvor bereits der französische Konkurrent Euronext berichtet.