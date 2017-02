Textversion

18.02.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Die Fed will die Zinsen bald erhöhen, US-Präsident Trump braucht aber niedrige Zinsen für einen schwachen Dollar.

Wird sie oder wird sie nicht? Die Frage, ob die US-Notenbank demnächst auf die stark anziehende Inflation in den Staaten reagiert und den Leitzins hinaufsetzt, interessiert die Märkte derzeit über die Maßen.

Man bekommt aber keine vernünftige Antwort. In ihrem Auftritt vor dem US-Kongress in der vergangenen Woche hat Fed-Chefin Janet Yellen jedenfalls gesagt, es sei noch nicht sicher, ob die US-Leitzinsen bei der kommenden Fed-Sitzung im März angehoben würden oder erst bei der übernächsten im Juni. Vielleicht auch in keiner der beiden.

Nicht sehr präzise also. Und wenig brauchbar für konkrete Anlageentscheidungen. Tatsache ist, dass der Druck auf die Fed-Chefin von beiden Seiten her größer wird. Der Zustand der US-Wirtschaft und die stark anziehende Inflation ließen eine rasche Zinsanhebung dringend geboten erscheinen. Die Vorstellungen des US-Präsidenten sprechen aber dagegen.

Der möchte nämlich den Dollar drücken, um seine America-First-Philosophie auch im Export besser umsetzen zu können. Dafür kann er höhere Zinsen nicht brauchen. Denn die würden Anlegergeld in den Dollar umleiten – und damit den Greenback stärken, statt ihn, wie vom Präsidenten gewünscht, zu schwächen.

Formell ist die US-Notenbank zwar nicht staatlich und auch politisch unabhängig, aber der Präsident nimmt entscheidenden Einfluss auf die Bestellung der Fed-Spitze. US-Präsident Donald Trump ist ein entschiedener Gegner der derzeitigen Fed-Chefin Yellen und möchte sie unbedingt von der Notenbankspitze entfernen. Das geht aber nicht so einfach. Die Amtszeit von Janet Yellen läuft noch bis 2018, erst dann kann Trump via Neubesetzung des Postens entscheidend eingreifen.

Der ausgebrochene Machtkampf zwischen dem Präsidenten und der Notenbankchefin wird sich also zumindest noch ein Jahr lang hinziehen. Mit allen Unabwägbarkeiten, denn Trump ist ja in der Zwischenzeit für seine spontanen, unvermuteten Rösselsprünge gefürchtet. Und es geht nicht nur um die Zinsen. Trump muss, wenn er seine Bankenderegulierungspläne umsetzen will, die Fed auch in Sachen Bankenregulierung entmachten.

Das erhöht die Unsicherheit – und Unsicherheit mögen die Märkte am allerwenigsten. Eine bloße Zinserhöhung im März oder Juni ist für Anleger aber keine Gefahr: Eine solche ist in den Kursen längst enthalten, meinen Experten. ju