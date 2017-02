Textversion

20.02.2017 | 10:48 | (DiePresse.com)

Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel leicht zugelegt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.810,24 Punkten nach 2.798,27 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 11,97 Punkten bzw. 0,43 Prozent. Der Frühhandel an Europas Börsen verlief ruhig. Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten lagen in der Früh kaum vor. Die meisten Kursbewegungen in Wien hielten sich entsprechend in engen Bandbreiten.

Die größten Gewinner im prime market waren Flughafen Wien mit einem Plus von 1,48 Prozent auf 26,10 Euro. Gesucht waren auch Mayr-Melnhof (plus 1,32 Prozent auf 107,20 Euro) und Wienerberger (plus 1,08 Prozent auf 18,33 Euro). Am Mittwoch wird Wienerberger seine Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren. Die größten Verlierer im prime market waren Polytec mit einem Minus von 1,61 Prozent auf 13,48 Euro.

Feiertag in den USA

Auch für den weiteren Tagesverlauf werden keine Impulse für den Handel erwartet. Am Nachmittag stehen lediglich noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der EU an. Aus den USA werden wegen des US-Feiertags heute keine wichtigen Veröffentlichungen erwartet.

Wichtige Daten erwarten Analysten erst am Mittwoch, wenn der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex und Zahlen zum US-Immobilienmarkt veröffentlicht werden. Aufmerksam verfolgt werden aber alle Entwicklungen rund um die griechische Schuldenkrise und die anstehenden Wahlen in Frankreich.

Der ATX Prime notierte bei 1.427,60 Zählern und damit um 0,42 Prozent oder 6,03 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 26 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und einer unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 481.580 (Vortag: 707.080) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 18,55 (24,98) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.