21.02.2017 | 06:21 | (DiePresse.com)

Der geplante rekordverdächtige Börsengang des saudiarabischen Öl-Konzerns Aramco könnte einer Zeitung zufolge in New York stattfinden.

Die Regierung in Riad favorisiere für den Börsengang des saudiarabischen Öl-Konzerns Aramco bislang die US-Metropole, berichtete die "Washington Post" am Montag unter Berufung auf Insider. Weiter im Rennen seien London und Toronto. Zwar seien auch Gespräche mit den Betreibern der Handelsplätze in Singapur, Hongkong, Tokio und Shanghai geführt worden. Ein Börsengang in diesen Städten sei jedoch unwahrscheinlich. Aramco könnte ab 2018 Aktien emittieren. Es könnte der größte Börsengang aller Zeiten werden: Experten schätzen den Unternehmenswert des weltweit führenden Ölkonzerns auf bis zu vier Billionen Dollar.