21.02.2017 | 08:54 | (DiePresse.com)

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton ist dank stark gestiegener Rohstoffpreise und des eingeleiteten Sparkurses profitabel.

Die gestiegenen Rohstoffpreise haben den Gewinn des weltgrößten Bergbaukonzerns BHP Billiton kräftig nach oben getrieben. Im ersten Geschäftshalbjahr lag das Nettoergebnis auf vergleichbarer Basis mit 3,2 Milliarden Dollar acht Mal höher als im Vorjahreszeitraum, wie das australisch-britische Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt sogar mit 3,4 Milliarden gerechnet. Die angezogene Nachfrage aus China hatte 2016 die Preise für Rohstoffe nach oben getrieben und Bergbaukonzernen die Kassen gefüllt.

Vor allem BHPs größte Sparte - das Eisenerzgeschäft - zog kräftig an. Das Management warnte allerdings, dass der Eisenerzmarkt kurzfristig unter Druck geraten könnte, weil sich die Nachfrage aus China wieder abkühle. Wie der kleinere Rivale Rio Tinto lässt auch BHP seine Aktionäre mit einer überraschend hohen Ausschüttung an dem Gewinnsprung teilhaben und zahlt eine Halbjahresdividende von 40 Cent je Aktie. Im Fokus bleibt aber weiter der Schuldenabbau. In den vergangenen sechs Monaten reduzierte der Branchenprimus die Nettoverschuldung um sechs Milliarden auf 20,1 Milliarden Dollar.