21.02.2017 | 12:37 | (DiePresse.com)

Bei der Jagd nach neuen Jahreshochs haben die europäischen Börsen am Dienstag Schützenhilfe von einem schwächeren Euro bekommen. In Wien legt der ATX ein paar Punkte zu.

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit etwas höherer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.811,54 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 5,73 Punkten bzw. 0,20 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,45 Prozent, FTSE/London -0,11 und CAC-40/Paris +0,08 Prozent.

Nach einem schwachen Frühhandel hat sich die Stimmung an Europas Börsen im Vormittagsverlauf erholt. Händler verwiesen auf erfreuliche Konjunkturdaten aus Europa. So hat sich die Stimmung in den Unternehmen in der Eurozone im Februar überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex stieg um 1,6 Punkte auf 56,0 Punkte. Auch der Index für die deutsche Industrie fiel etwas höher als erwartet aus, allerdings kam das Barometer für Frankreich etwas tiefer als prognostiziert zu liegen.

Am Nachmittag könnten neue Impulse von der Wall Street kommen, die gestern feiertagsbedingt geschlossen blieb. In den USA stehen zwar keine neuen Daten, jedoch einige Notenbankerreden auf der Agenda. Zuletzt hatten die Aussagen wichtiger Fed-Vertreter die US-Zinserwartungen wieder angeheizt.

In Wien blieben neue Nachrichten dünn gesät. Auf der Verliererseite waren Raiffeisen zu finden, die im Einklang mit einem schwachen europäischen Umfeld 0,71 Prozent auf 21,75 Euro verloren. Enttäuschende Geschäftszahlen der britischen Großbank HSBC haben die Branche belastet.

Abgaben verzeichneten auch Wienerberger-Aktien mit minus 0,22 Prozent auf 18,49 Euro. Der Ziegelhersteller wird am Mittwoch seine Zahlen für das abgelaufene Jahr 2016 vorlegen. Indessen zogen OMV vor dem Hintergrund steigender Rohölpreise um 1,05 Prozent auf 35,63 Euro an.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 12.00 Uhr bei 2.812,95 Punkten, das Tagestief lag gegen 9.25 Uhr bei 2.797,18 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,20 Prozent höher bei 1.428,86 Punkten. Im prime market zeigten sich 26 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.509.291 (Vortag: 1.279.105) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 55,09 (44,79) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 169.102 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,95 Mio. Euro entspricht.

Dax im Aufwind

Bei der Jagd nach neuen Jahreshochs haben die europäischen Börsen am Dienstag Schützenhilfe von einem schwächeren Euro bekommen. Der Dax legte ein halbes Prozent auf 11.884 Punkte zu und war damit nur noch wenige Punkte von seinem Ende Januar erreichten Jahreshoch von 11.893 Zähler entfernt. Der EuroStoxx50 gewann 0,3 Prozent auf 3321 Stellen. Marktanalyst Jochen Stanzl sieht die Marke von 12.000 Punkten beim Dax in greifbarer Nähe. "Mit einer festen Wall Street könnte der Markt die Rally im Tagesverlauf fortsetzen, die er gestern eingeleitet hat." Die Börsen in den USA waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen geblieben.

Ein Grund für den Rückgang des Euro um 0,6 Prozent auf ein Sechs-Tages-Tief von 1,0542 Dollar war nach Meinung von Experten die wieder aufkeimende Spekulation über eine baldige Zinserhöhung in den USA. Das verlieh dem Dollar Flügel. US-Notenbankchefin Janet Yellen hatte vor ein paar Tagen erklärt, dass die Währungshüter voraussichtlich bald die Zinsen erhöhen müssten. Allerdings sei die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump noch unsicher. Commerzbank-Analystin Esther Maria Reichelt rechnet daher damit, dass Yellen so lange nicht an der Zinsschraube dreht, bis Trump Details zu seinen Steuerplänen bekannt gegeben hat. Belastend für den Euro wirke auch die Sorge von Anlegern vor einem Sieg europakritischer Parteien bei Wahlen in Frankreich und den Niederlanden.

Gestützt wurde die gute Stimmung an den Aktienmärkten auch davon, dass die Geschäfte der Unternehmen aus der Euro-Zone im Februar so gut laufen wie seit knapp sechs Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - kletterte um 1,6 auf 56,0 Punkte, wie das Institut IHS Markit zu seiner Umfrage unter 5000 Unternehmen mitteilte. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. "Da auch der Auftragseingang boomt und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist immer optimistischer werden, könnte die Wachstumsdynamik in den kommenden Monaten sogar weiter steigen", sagte IHS-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Anlegern von Finanzwerten verdarb der unerwartet starke Gewinneinbruch der HSBC die Laune. Der britische Auswahlindex war deshalb einer der wenigen Aktienindizes in Europa, die im Minus lagen. Die HSBC-Titel brachen um 6,8 Prozent ein und steuerten auf den größten Tagesverlust seit acht Jahren zu. "Die enttäuschenden Geschäftszahlen von HSBC lasten auf dem Aktienkurs, dem Bankensektor und dem Markt im Allgemeinen", sagte Chefanalyst David Cheethanm vom Broker XTB.

Im vergangenen Jahr sackte der Gewinn der größten Bank Europas wegen Abschreibungen im Privatkundengeschäft um fast zwei Drittel auf 7,1 Milliarden Dollar ab. Sie verdiente damit gerade einmal halb so viel wie Analysten vorhergesagt hatten. In den Abwärtssog an der Börse gerieten auch andere Finanzwerte: Deutsche Bank und Commerzbank fielen um bis zu 1,8 Prozent und waren zeitweise unter den größten Dax-Verlierern. Lloyds und Barclays lagen in London knapp ein halbes Prozent im Minus.

Im Kleinwerteindex SDax schossen die Titel von König & Bauer um neun Prozent auf ein Rekordhoch von 53,52 Euro nach oben, nachdem die Druckmaschinenfirma ihre Wachstumsziele angehoben und ihren Anlegern eine Dividende von 50 Cent versprochen hat.