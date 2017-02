Textversion

22.02.2017 | 10:07 | (DiePresse.com)

Unterstützt von einer freundlichen Stimmung an den europäischen Leitbörsen konnte auch der heimische Markt etwas zulegen. Dax überspringt erstmals seit fast zwei Jahren 12.000er Marke

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.819,72 Punkten nach 2.815,22 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 4,5 Punkten bzw. 0,16 Prozent.

Unterstützt von einer freundlichen Stimmung an den europäischen Leitbörsen konnte auch der heimische Markt etwas zulegen. Der Dax ist am Mittwoch erstmals seit knapp zwei Jahren über die Marke von 12.000 Punkten gesprungen. Der Leitindex kletterte um 0,4 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.016,87 Zählern. In der Hoffnung auf einen Wirtschaftsboom unter dem US-Präsidenten Donald Trump greifen immer mehr Anleger zu Aktien. Eine positive Vorgabe lieferte wieder einmal die Wall Street, wo der Dow Jones seinen Rekordkurs fortgesetzt hat und bereits den 8. Gewinntag in Folge absolviert hatte.

Wienerberger-Aktie legt nach Zahlen zu

Auf Unternehmensebene rückten vorgelegte Geschäftszahlen Wienerberger und KapschTrafficCom ins Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit einem Zuwachs von zwei Prozent. Analysten von der Citigroup schreiben in einer ersten Einschätzung, dass das Ergebniswerk des Ziegelherstellers im Rahmen der Erwartungen ausgefallen ist.

Bei KapschTrafficCom gibt es hingegen ein Minus von 0,5 Prozent zu sehen. Der Mautausrüster hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahr 2016/17 mehr Umsatz und Konzerngewinn erzielt.

KTM Industries bremsten hingegen um 3,2 Prozent. Die Pierer Industries AG verkauft Aktien der KTM Industries AG, um deren Liquidität zu erhöhen. Pierer Industries werde in einer Privatplatzierung bis zu 12,1 Prozent der KTM-Papiere abstoßen.

RBI geben ab

Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,7 Prozent. Die Schwergewichte Erste Group und Andritz absolvierten nur sehr kleine Kursveränderungen. OMV befestigten sich um 0,5 Prozent. voestalpine stärkten sich um 0,35 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.432,28 Zählern und damit um 0,17 Prozent oder 2,37 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und vier unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 676.760 (Vortag: 454.873) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 22,45 (16,53) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.