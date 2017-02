Textversion

24.02.2017 | 07:49 | (DiePresse.com)

Die 13 Milliarden Euro schwere Emission neuer Aktien der Bank Austria-Mutter UniCredit ist zu 99,8 Prozent ausgebucht worden.

Die Kapitalerhöhung der italienischen Großbank UniCredit ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die 13 Milliarden Euro schwere Emission neuer Aktien ist zu 99,8 Prozent ausgebucht worden, teilte die Bank Austria in einer Presseaussendung am Donnerstagabend mit. Die Investoren hatten bis Donnerstag Zeit, die Papiere zu zeichnen.

Die Kapitalerhöhung bescherte UniCredit 12,969 Milliarden Euro. Der restliche Anteil von 0,2 Prozent der neuemittierten Aktien im Gesamtwert von 31 Mio. Euro würden an der Börse am 2. und 28. Februar, sowie vom 1. bis zum 3. März angeboten, teilte die UniCredit mit.

Die gesamte Kapitalerhöhung, die größte in der Geschichte Italiens, soll bis zum 10. März abgeschlossen sein. Sie ist auch die größte in Europa seit 2010. Die Bank Austria-Mutter will damit nach einem Verlust von 11,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr den Abbau fauler Kredite finanzieren und sich fit für die Zukunft machen.