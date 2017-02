Textversion

27.02.2017 | 10:26 | (DiePresse.com)

Warimpex-Aktienj setzen ihre Kursrally fort. Die Berichtssaison und die Trump-Rede könnten am Dienstag Impulse bringen.

Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel gut behauptet tendiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.753,79 Punkten nach 2.752,99 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,8 Punkten bzw. 0,03 Prozent. Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen nicht vor, entsprechend hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten.

Die größten Gewinner im Frühhandel waren Warimpex mit einem Plus von 9,18 Prozent auf 1,07 Euro. Die Aktie hatte am Freitag bereits mehr als zehn Prozent zugelegt. Größere Gewinne sahen auch KTM Industries (plus 1,86 Prozent), Mayr-Melnhof (plus 1,48 Prozent) und AT&S (plus 1,00 Prozent). Abgaben von mehr als einem Prozent verbuchten Kapsch TrafficCom (minus 1,22 Prozent), Valneva (minus 1,19 Prozent) und Wolford (minus 1,08 Prozent).

Berichtssaison wird fortgesetzt

Die ATX-Schwergewichte bewegten sich im Frühhandel kaum von der Stelle. Bei höheren Umsätzen gesucht waren Erste Group und befestigten sich um 0,45 Prozent auf 28,03 Euro. OMV ermäßigten sich um 0,58 Prozent auf 35,89 Euro.

Für Bewegung könnte im weiteren Wochenverlauf die Ergebnisberichtssaison sorgen. Am Dienstag stehen etwa Zahlen der Erste Group und der EVN an. Mit Spannung erwartet wird auch die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress am Dienstag. Von der Rede erhoffen Börsianer Details zu Trumps angekündigten Infrastrukturausgaben und Steuerplänen. Aufmerksam verfolgte werden an den Märkten zudem die politischen Entwicklungen in Frankreich.

Der ATX Prime notierte bei 1.400,51 Zählern und damit um 0,07 Prozent oder 0,93 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und zwei unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 848.218 (Vortag: 869.274) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 20,59 (21,47) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.