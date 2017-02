Textversion

27.02.2017 | 15:29 | (DiePresse.com)

Warimpex-Aktienj setzen ihre Kursrally fort. Die Berichtssaison und die Trump-Rede könnten am Dienstag Impulse bringen.

Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag schwächer gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.736,36 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 16,63 Punkten bzw. 0,60 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,06 Prozent, FTSE/London +0,01 Prozent und CAC-40/Paris -0,12 Prozent.

Der Wochenauftakt verlief weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich lagen nicht vor, und auch die gemeldeten Daten aus der Eurozone wirkten sich nicht merklich im Handel aus.

Die größten Gewinner im prime market waren Warimpex mit einem Plus von 10,31 Prozent auf 1,08 Euro. Die Aktien des Immobilienentwicklers hatten bereits am Freitag mehr als zehn Prozent zugelegt.

Die meisten anderen Aktien bewegten sich nur wenig von der Stelle. Größere Abgaben gab es in Palfinger (minus 2,44 Prozent) und Do & Co (minus 1,67 Prozent). Unter den ATX-Schwergewichten verloren Raiffeisen bei größerem Volumen 0,92 Prozent auf 20,93 Euro. Voestalpine fielen um 0,89 Prozent auf 39,40 Euro.

Für Bewegung könnte im weiteren Wochenverlauf die Ergebnisberichtssaison sorgen. Am Dienstag stehen etwa Zahlen der AMAG, Erste Group und der EVN an. Mit Spannung erwartet wird auch die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress am Dienstag. Von der Rede erhoffen Börsianer Details zu Trumps angekündigten Infrastrukturausgaben und Steuerplänen.

Aufmerksam verfolgte werden an den Märkten zudem die politischen Entwicklungen in Frankreich im Vorfeld der dortigen Präsidentenwahl. Jüngste Umfragen indizieren zwar eine Niederlage der Front National-Chefin Marine Le Pen bei einer Stichwahl, nach dem von Meinungsumfragen nicht vorhergesehenen Brexit-Referendum und der Wahl Donald Trumps seien die Märkte aber verunsichert, heißt es von Analysten.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX knapp nach der Eröffnung 10.05 Uhr bei 2.764,57 Punkten, das Tagestief lag gegen 14 Uhr bei 2.734,73 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 1.391,30 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market acht Titel mit höheren Kursen, 31 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 3.783.074 (Vortag: 4.512.871) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 84,78 (131,11) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 274.191 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 15,32 Mio. Euro entspricht.